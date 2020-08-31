澳洲将调查外国势力是否介入大学

正当澳洲社会对于中国影响力渗入的忧虑与日俱增之际，澳洲代理移民部长塔奇8月31日透露，澳洲国会情报和安全委员会将提案，对外国势力可能介入公立大学的情况展开调查。法新社报导，这份提案的背景，是澳洲校园传出疑似中国影响力渗入的连串争议事件，包括大学资料遭骇客窃取、学校接受可疑捐款和批评北京人士遭恫吓。此外，澳中两国学者和科学家间的研究合作本质也受外界质疑。

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身兼澳洲人口、城市和都市基础建设部长的塔奇（Alan Tudge）告诉天空新闻网（Sky News），外国势力介入澳洲的情况越来越严重，已达到“二战以来未见最高程度”，因此国会考虑展开的调查，是澳洲政府试图因应情势的最新行动。

澳洲政府不到一年前才就国内大学的研究合作、资安和国际伙伴关系等事项宣布新准则。坎培拉上个星期又宣布将争取新授权，以取消地方当局和外国所签订会威胁到澳洲国家利益的合约。这种庞大的权力将及于大学。

塔奇表示，国会准备展开的调查，会比先前对疑似外国势力介入的调查“更进一步”。他说：“我们有必要确定，及确保民众安心，我们的大学没有外国势力介入。”但他未提及调查是确指中国。

澳洲媒体报导，澳大利亚内政部长彼得·达顿（Peter Dutton）30日已致函国会情报和安全联合委员会（Parliament Joint Intelligence and Security Committee）主席海斯迪（Andrew Hastie），列出调查的职权范围。海斯迪是执政党国会议员，也经常公开批评中国。

今年4月，澳大利亚内务部长坚持要求独立调查新冠病毒是否源自中国，使澳中关系紧张。5月中旬，在中国宣布暂停从澳大利亚4家屠宰场进口肉类之后，越来越多的澳大利亚初级产品生产商担心中国对澳出口农产品的限制会进一步收紧。