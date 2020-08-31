世貿組織總幹事今天辭職或提前引爆爭位戰

自2013年上任、本應在2021年8月屆滿的世貿秘書長阿澤維多（Roberto Azevedo），正式於31日提前請辭下台。事實上，他早在5月份時就在視訊會議上宣布，自己決定、提早一年卸下這份重責大任。媒體評論，這一辭職事件，提前引爆了上位競爭。目前有來自不同國家的8位候選人表示競選。

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據上報今天報道稱，WTO秘書長阿澤維多提前請辭，八國候選人角逐大位。

做為統合和調解、164個會員之間多邊貿易事務的國際組織，世界貿易組織（WTO）這一年來，飽受貿易保護主義威脅，加上美國特朗普政府（Donald Trump）與中國之間長時間貿易紛爭，都讓世貿組織公信力大幅下降。

該報道引述法新社消息，自2013年上任、本應在2021年8月屆滿的世貿秘書長阿澤維多（Roberto Azevedo），正式於31日提前請辭下台。據阿澤維多說，“這與健康無關、我更沒有考慮其他政治機會，決定提前辭職的主要因素，一是想要在家庭投注更多時間，同時也能給予成員國，更充裕時間來遴選新任秘書長。”

職掌世貿7年來，當時意氣風發上任的阿澤維多，卻在特朗普政府這4年，面臨龐大挫折與壓力。從2002年開始的多邊貿易談判破裂、華府頻頻動用反對，讓組織內“成員協商一致”原則面臨崩解，造成許多協商和談判、最終都因為美國否定而破滅，被專家視為是壓垮阿澤維多的最後一根稻草。現年62歲的阿澤維多，出生於巴西薩爾瓦多，畢業於巴西利亞大學電機系、里奧布朗庫學院（Rio Branco Institute）國際關係學系學位，除了母語的葡萄牙文，還精通英語、西班牙語和法語三種外語。

據該報說，阿澤維多1988年成為外交官，首次外派就是駐紮華府，後來歷任烏拉圭、杜哈談判代表、駐聯合國日內瓦分部大使與世貿組織代表。直到2013年、當時任世貿秘書長拉米（Pascal Lamy）卸任後，被選定為新一任秘書長至今。

隨着秘書長卸任，世貿組織也啟動新人選遴選作業，目前共有8名候選人將出馬角逐大位，分別來自英國、埃及、肯尼亞、尼日利亞、墨西哥、沙特阿拉伯、摩爾多瓦（Moldova）與韓國，3位是女性候選人。

據上報羅列候選名單如下：

英國前國貿大臣佛克斯（Liam Fox）：58歲、男性

埃及世貿資深成員馬姆杜（Abdel Hamid Mamdouh）：68歲、男性

肯尼亞文化遺產部長阿米娜（Amina Mohamed）：58歲、女性

尼日利亞前財政部長伊衞拉（Ngozi Okonjo-Iweala）：66歲、女性

墨西哥世貿前副秘書長塞亞德・庫里（Jesus Seade）：73歲、男性

沙烏地前經濟部長圖瓦伊里（Mohammad Maziad Al-Tuwaijri）：男性

摩爾多瓦前外長烏里亞諾夫斯契（Tudor Ulianovschi）：37歲、男性

韓國貿易部長兪明希（Yoo Myung-hee）：53歲、女性。