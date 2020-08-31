世贸组织总干事今天辞职或提前引爆争位战

自2013年上任、本应在2021年8月届满的世贸秘书长阿泽维多（Roberto Azevedo），正式于31日提前请辞下台。事实上，他早在5月份时就在视讯会议上宣布，自己决定、提早一年卸下这份重责大任。媒体评论，这一辞职事件，提前引爆了上位竞争。目前有来自不同国家的8位候选人表示竞选。

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据上报今天报道称，WTO秘书长阿泽维多提前请辞，八国候选人角逐大位。

做为统合和调解、164个会员之间多边贸易事务的国际组织，世界贸易组织（WTO）这一年来，饱受贸易保护主义威胁，加上美国特朗普政府（Donald Trump）与中国之间长时间贸易纷争，都让世贸组织公信力大幅下降。

该报道引述法新社消息，自2013年上任、本应在2021年8月届满的世贸秘书长阿泽维多（Roberto Azevedo），正式于31日提前请辞下台。据阿泽维多说，“这与健康无关、我更没有考虑其他政治机会，决定提前辞职的主要因素，一是想要在家庭投注更多时间，同时也能给予成员国，更充裕时间来遴选新任秘书长。”

职掌世贸7年来，当时意气风发上任的阿泽维多，却在特朗普政府这4年，面临庞大挫折与压力。从2002年开始的多边贸易谈判破裂、华府频频动用反对，让组织内“成员协商一致”原则面临崩解，造成许多协商和谈判、最终都因为美国否定而破灭，被专家视为是压垮阿泽维多的最后一根稻草。现年62岁的阿泽维多，出生于巴西萨尔瓦多，毕业于巴西利亚大学电机系、里奥布朗库学院（Rio Branco Institute）国际关系学系学位，除了母语的葡萄牙文，还精通英语、西班牙语和法语三种外语。

据该报说，阿泽维多1988年成为外交官，首次外派就是驻扎华府，后来历任乌拉圭、杜哈谈判代表、驻联合国日内瓦分部大使与世贸组织代表。直到2013年、当时任世贸秘书长拉米（Pascal Lamy）卸任后，被选定为新一任秘书长至今。

随着秘书长卸任，世贸组织也启动新人选遴选作业，目前共有8名候选人将出马角逐大位，分别来自英国、埃及、肯尼亚、尼日利亚、墨西哥、沙特阿拉伯、摩尔多瓦（Moldova）与韩国，3位是女性候选人。

据上报罗列候选名单如下：

英国前国贸大臣佛克斯（Liam Fox）：58岁、男性

埃及世贸资深成员马姆杜（Abdel Hamid Mamdouh）：68岁、男性

肯尼亚文化遗产部长阿米娜（Amina Mohamed）：58岁、女性

尼日利亚前财政部长伊衞拉（Ngozi Okonjo-Iweala）：66岁、女性

墨西哥世贸前副秘书长塞亚德・库里（Jesus Seade）：73岁、男性

沙乌地前经济部长图瓦伊里（Mohammad Maziad Al-Tuwaijri）：男性

摩尔多瓦前外长乌里亚诺夫斯契（Tudor Ulianovschi）：37岁、男性

韩国贸易部长兪明希（Yoo Myung-hee）：53岁、女性。