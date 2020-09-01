疯传义乌订货呈指数 有赌特朗普或赢

以制销小商品闻名的浙江义乌，靠着竞选商品制造量的“义乌指数”，被视为美国总统大选观察指标。根据一项报道，现任总统特朗普的竞选商品制造量，与2016年一样高于民主党的对手。另有消息称，赌博下注美国总统大选特朗普与拜登输赢，近日翻盘，特朗普赢点与拜登持平，而稍早拜登已经远超特朗普。不过有专家泼冷水指，竞选商品的多寡，不见得与选情有绝对必然关系，4年前的模式能否套用在今年的模式，还有待观察。

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据中央社今天报道称，义乌指数看美国大选，特朗普似胜一筹。

尽管“义乌指数”曾在2016年准确预测特朗普（Donald Trump）胜出，但北京一位不愿具名的学者向中央社记者表示，特朗普阵营的竞选商品数量大，应与其支持者的属性及当年赢得“关键州”有关。这一指标能否照搬到今年大选，有待观察。

报道引据新加坡联合早报消息，义乌国际商贸城一家不到5平方公尺（约1.5坪）的店面里，老板李清香头也不抬地预测，“当然是特朗普赢”。李清香从货架底下的麻袋里，翻出一面长5英尺、宽3英尺的蓝色旗帜，印着大大的Trump 2020字样。她说，自己在浙江绍兴的工厂，这面旗帜已经出货了10多万面；而民主党候选人拜登（Joe Biden）同样大小的竞选旗帜，只出货了几千面。而李清香的麻袋里，还有一整排特朗普竞选连任口号“让美国继续伟大”（Keep America Great）的看板。她表示，“订单不会作假的”，特朗普的赢面比拜登大，而且很有把握。

义乌商贸城另一家公司的周姓业务员，也认为特朗普会赢。她说，负责国际业务的同事最近源源不断地收到特朗普阵营的订单。几天前，有同事在微信群中发短信，要求工厂“加急处理”一批特朗普旗帜。小周表示，工厂2019年底就开始接到美国大选的竞选旗帜订单，最初都是特朗普的，且有10多种图案。直到近2个月才陆续有拜登阵营的订单，但图案只有1种，且数量还不到特朗普阵营的1/5。

中央社说，近30年来的美国总统大选，各候选人的旗帜、棒球帽、T恤、橡胶手环、乳胶面具等竞选商品，绝大部分来自义乌。今年因为疫情，还多了印有候选人名字和标语的口罩和面巾。2016年川普首次问鼎白宫，各界多看好民主党的希拉蕊．克林顿（Hilary Clinton）胜出，但义乌商家却借由手上的竞选商品订单，逆势预测下订量较高的特朗普获胜。此后，“义乌指数”之名不胫而走，当地小商贩手中的订单，成为大洋彼岸的选情指标。

但上述北京学者认为，特朗普的支持者有为数不少的美国中基层白人，习惯于传统竞选模式，喜欢看到花花绿绿的竞选广告和商品。这一特征，较民主党的支持者明显许多。这名学者表示，川普2016年靠的是赢得关键州的选票，才能借由美国特殊的选举人团制度胜选。但在普选票上，特朗普却足足输给希拉蕊280多万票。因此，竞选商品的多寡，不见得与选情有绝对必然关系，4年前的模式能否套用在今年的模式，还有待观察。