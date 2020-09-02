加拿大保守党党魁宣示对华政策：若当选总理将勇于面对中国

今年8月24日当选加拿大保守党新任党魁的艾林·奥图尔(Erin O'Toole)9月1日投书加媒《国家邮报》表示，若其当选下届加国总理将勇于面对中国（stand up to China）。他强调，“每当面对中国政权的侵略，我们拒绝捍卫自由和维护作为一个国家的核心信念和利益时，我们就将其行为合法化并鼓励（中方）采取更多的不良行为。”

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现年47岁的奥图尔曾在加拿大皇家空军服役，退役后曾做过律师、企业法律顾问等。他于2012年11月通过补选成为国会众议员，并在之后两次联邦选举中守住议席。其选区是位于多伦多以东的杜兰(Durham)地区。他曾担任过该国退伍军人事务部长。奥图尔在文章中指出，当加拿大现任总理特鲁多于2015年参加大选，在一次活动中被问到其最崇敬的国家时，他当时给出的答案是中国。原因则是特鲁多认为，中国的“基本独裁”允许其政府迅速采取行动实施其政治议程。奥图尔称，“特鲁多对中国的痴迷并不令人惊讶。 几十年来，许多加拿大公司和金融业人士一直在不惜一切代价与中国建立更紧密的联系。他们愿意回避中国政府的众多侵犯人权行为，公然的贸易滥用行为和安全问题，因为向庞大的中国市场出售产品的潜力是如此丰厚。”

奥图尔称，“北京对此了如指掌并深知如何将其利用。 特鲁多就是这个思想流派的学生，这就是为什么他曾要求加中贸易理事会的负责人带领他的团队参与执政过渡的原因。”奥图尔谈到，其本人很快也将向加国民众提出受命于他的请求，并指如若有人向他提出特鲁多曾回答的这一问题，他的答案将毫无疑问是其一生致力于服务的加拿大。奥图尔称，“但加拿大人需要知道我的对华态度。”他表示，“我们必须确保加拿大人意识到我们与中国共产党政府的政治分歧与中国作为国家或其人民无关。数百万具有中国血统的加拿大人与我们与北京的外交分歧亦无关。”

奥图尔称，“实际上，绝大多数华裔加拿大人看到他们的家人移民加拿大是因为他们在加拿大能享有（在中国）永远无法拥有的自由和机会。 我们不能允许我们与中国的外交关系导致对加拿大人的任何歧视。”他还强调，过去4年来，一直在要求对加中关系采取更严谨的外交政策方针，要求加拿大认真对待网路安全和其他问题，并确保“不允许华为成为加拿大5G供应商”。奥图尔称，曾不断提出遭中国压迫的维吾尔族人权问题，也持续关切中国操纵联合国机构包括世卫组织及国际民航组织等。他说，“我一直要求政府为中国共产党政权瞄准的香港和台湾，大声疾呼。”他强调，“也一直在关注中国军事扩张及在北极的野心；作为加拿大人，不能仅因增加出口就忽视人权侵犯和不良行为。”

奥图尔认为，特鲁多对待中国的方法失败，削弱了加拿大的全球地位。他提出，加拿大必须与包括印度、日本和“五眼联盟”国家在内的盟国共同努力，制衡中国的贸易行为，团结一致反对中方对待维吾尔族人的方式、反对其违反香港“一国两制”协议。他写道，“从经济层面来看，与中国相比加拿大是一个小国，但就我们对价值观和盟友的承诺而言，加拿大是一个大国。 我们应该坚定不移地致力于与珍视自由和尊重国际规范的国家进行自由贸易，而不是为了与中国潜在的贸易百般讨好。随着全球贸易体系在（疫情）大流行之后进行重新调整，加拿大必须帮助领导这一进程，以确保我们从中受益，而不是事后被拖累。”

奥图尔在文章最后写道，“每当面对中国政权的侵略，我们拒绝捍卫自由和维护作为一个国家的核心信念和利益时，我们就将其行为合法化并鼓励采取更多的不良行为。 我们还向世界各地的盟友表明，我们对自由的承诺是肤浅的。”