加拿大保守黨黨魁宣示對華政策：若當選總理將勇於面對中國

今年8月24日當選加拿大保守黨新任黨魁的艾林·奧圖爾(Erin O'Toole)9月1日投書加媒《國家郵報》表示，若其當選下屆加國總理將勇於面對中國（stand up to China）。他強調，“每當面對中國政權的侵略，我們拒絕捍衛自由和維護作為一個國家的核心信念和利益時，我們就將其行為合法化並鼓勵（中方）採取更多的不良行為。”

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現年47歲的奧圖爾曾在加拿大皇家空軍服役，退役後曾做過律師、企業法律顧問等。他於2012年11月通過補選成為國會眾議員，並在之後兩次聯邦選舉中守住議席。其選區是位於多倫多以東的杜蘭(Durham)地區。他曾擔任過該國退伍軍人事務部長。奧圖爾在文章中指出，當加拿大現任總理特魯多於2015年參加大選，在一次活動中被問到其最崇敬的國家時，他當時給出的答案是中國。原因則是特魯多認為，中國的“基本獨裁”允許其政府迅速採取行動實施其政治議程。奧圖爾稱，“特魯多對中國的癡迷並不令人驚訝。 幾十年來，許多加拿大公司和金融業人士一直在不惜一切代價與中國建立更緊密的聯繫。他們願意迴避中國政府的眾多侵犯人權行為，公然的貿易濫用行為和安全問題，因為向龐大的中國市場出售產品的潛力是如此豐厚。”

奧圖爾稱，“北京對此了如指掌並深知如何將其利用。 特魯多就是這個思想流派的學生，這就是為什麼他曾要求加中貿易理事會的負責人帶領他的團隊參與執政過渡的原因。”奧圖爾談到，其本人很快也將向加國民眾提出受命於他的請求，並指如若有人向他提出特魯多曾回答的這一問題，他的答案將毫無疑問是其一生致力於服務的加拿大。奧圖爾稱，“但加拿大人需要知道我的對華態度。”他表示，“我們必須確保加拿大人意識到我們與中國共產黨政府的政治分歧與中國作為國家或其人民無關。數百萬具有中國血統的加拿大人與我們與北京的外交分歧亦無關。”

奧圖爾稱，“實際上，絕大多數華裔加拿大人看到他們的家人移民加拿大是因為他們在加拿大能享有（在中國）永遠無法擁有的自由和機會。 我們不能允許我們與中國的外交關係導致對加拿大人的任何歧視。”他還強調，過去4年來，一直在要求對加中關係採取更嚴謹的外交政策方針，要求加拿大認真對待網路安全和其他問題，並確保“不允許華為成為加拿大5G供應商”。奧圖爾稱，曾不斷提出遭中國壓迫的維吾爾族人權問題，也持續關切中國操縱聯合國機構包括世衛組織及國際民航組織等。他說，“我一直要求政府為中國共產黨政權瞄準的香港和台灣，大聲疾呼。”他強調，“也一直在關注中國軍事擴張及在北極的野心；作為加拿大人，不能僅因增加出口就忽視人權侵犯和不良行為。”

奧圖爾認為，特魯多對待中國的方法失敗，削弱了加拿大的全球地位。他提出，加拿大必須與包括印度、日本和“五眼聯盟”國家在內的盟國共同努力，制衡中國的貿易行為，團結一致反對中方對待維吾爾族人的方式、反對其違反香港“一國兩制”協議。他寫道，“從經濟層面來看，與中國相比加拿大是一個小國，但就我們對價值觀和盟友的承諾而言，加拿大是一個大國。 我們應該堅定不移地致力於與珍視自由和尊重國際規範的國家進行自由貿易，而不是為了與中國潛在的貿易百般討好。隨着全球貿易體系在（疫情）大流行之後進行重新調整，加拿大必須幫助領導這一進程，以確保我們從中受益，而不是事後被拖累。”

奧圖爾在文章最後寫道，“每當面對中國政權的侵略，我們拒絕捍衛自由和維護作為一個國家的核心信念和利益時，我們就將其行為合法化並鼓勵採取更多的不良行為。 我們還向世界各地的盟友表明，我們對自由的承諾是膚淺的。”