印度以“捍卫主权”为由禁用《绝地求生》等118款中国应用

印度电子和信息技术部（MEIT）9月2日发布公告，宣布禁用118款“涉嫌参与危害印度主权与（领土）完整、印度国防、国家安全和公共秩序活动”的中国应用（App）。它们中包括百度、支付宝、《绝地求生》手游（PUBG MOBILE）、腾讯微云、新浪新闻、企业微信和微信阅读等。

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此前6月29日，印度政府宣布禁用59款中国App，一个月后再次宣布禁用47款中国App。印方随后表示，第二批被禁的47款App是之前被禁用App的“克隆”App。依照印度政府宣布的这一最新措施统计，至此，印方已禁用了224款中国App。此次被指“涉嫌参与危害印度主权与（领土）完整、印度国防、国家安全和公共秩序活动”的118款中国App，其中包括《绝地求生》手游（PUBG MOBILE LITE）、企业微信（WeChat Work）、微信读书（WeChat reading）、名片识别软件“名片全能王”（CamCard）、百度（Baidu）、照片编辑软件“Cut Cut”、视讯应用“VooV”、新浪新闻（Sinanews）、手机淘宝（Mobile Taobao）、优酷（Youku）等。在这些遭禁的中国App中，据数据统计机构Sensor Tower的估计，印度是《绝地求生》手游的最大市场，至今有1.75亿印度民众下载了这一App，占其总下载次数的24%。

印度电子和信息技术部还表示，他们收到投诉，称这些应用“以未经授权的方式窃取和秘密传输用户数据到印度境外的服务器上”。对这些数据的分析“危害印度国家安全”，需要采取紧急措施。此前，中国外交部发言人赵立坚曾表示，印度政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。而印方宣布的这一最新决议发生在中印两国军队于边境争议地区的对峙再次加剧之时。

据悉，印中军队近日在喜马拉雅山两国边界再次发生冲突。不过，双方对冲突过程的描述语焉不详。印度政府称，中国军人上周六（8月29日）违反早前的协议，进入拉达克地区班公错湖南岸，试图占领这个地区，而印军先发制人，加强印度阵地措施，阻止了共军“试图改变现状的意图”。对此，中国外交部发言人华春莹则在周三的记者会上回应指，“印方声明称，印军采取了所谓‘先发制人’的行动。中国俗话说‘此地无银三百两’，印方声明‘不打自招’，充分证明此次事件是印军非法越线挑衅在先，单方面改变边境地区现状在先，违反双方协议协定和重要共识在先。”

她称，“目前，双方正通过军事和外交渠道保持沟通。中方敦促印方务必严格约束一线部队，立即停止一切挑衅行动，立即撤回所有非法越线人员，立即停止任何导致局势紧张和复杂化的举动。希望印方同中方相向而行，认真落实双方达成的重要共识及签署的协议协定，为维护边境地区的和平安宁作出切实努力。”