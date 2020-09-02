印度以“捍衛主權”為由禁用《絕地求生》等118款中國應用

印度電子和信息技術部（MEIT）9月2日發布公告，宣布禁用118款“涉嫌參與危害印度主權與（領土）完整、印度國防、國家安全和公共秩序活動”的中國應用（App）。它們中包括百度、支付寶、《絕地求生》手游（PUBG MOBILE）、騰訊微雲、新浪新聞、企業微信和微信閱讀等。

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此前6月29日，印度政府宣布禁用59款中國App，一個月後再次宣布禁用47款中國App。印方隨後表示，第二批被禁的47款App是之前被禁用App的“克隆”App。依照印度政府宣布的這一最新措施統計，至此，印方已禁用了224款中國App。此次被指“涉嫌參與危害印度主權與（領土）完整、印度國防、國家安全和公共秩序活動”的118款中國App，其中包括《絕地求生》手游（PUBG MOBILE LITE）、企業微信（WeChat Work）、微信讀書（WeChat reading）、名片識別軟件“名片全能王”（CamCard）、百度（Baidu）、照片編輯軟件“Cut Cut”、視訊應用“VooV”、新浪新聞（Sinanews）、手機淘寶（Mobile Taobao）、優酷（Youku）等。在這些遭禁的中國App中，據數據統計機構Sensor Tower的估計，印度是《絕地求生》手游的最大市場，至今有1.75億印度民眾下載了這一App，占其總下載次數的24%。

印度電子和信息技術部還表示，他們收到投訴，稱這些應用“以未經授權的方式竊取和秘密傳輸用戶數據到印度境外的服務器上”。對這些數據的分析“危害印度國家安全”，需要採取緊急措施。此前，中國外交部發言人趙立堅曾表示，印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。而印方宣布的這一最新決議發生在中印兩國軍隊於邊境爭議地區的對峙再次加劇之時。

據悉，印中軍隊近日在喜馬拉雅山兩國邊界再次發生衝突。不過，雙方對衝突過程的描述語焉不詳。印度政府稱，中國軍人上周六（8月29日）違反早前的協議，進入拉達克地區班公錯湖南岸，試圖佔領這個地區，而印軍先發制人，加強印度陣地措施，阻止了共軍“試圖改變現狀的意圖”。對此，中國外交部發言人華春瑩則在周三的記者會上回應指，“印方聲明稱，印軍採取了所謂‘先發制人’的行動。中國俗話說‘此地無銀三百兩’，印方聲明‘不打自招’，充分證明此次事件是印軍非法越線挑釁在先，單方面改變邊境地區現狀在先，違反雙方協議協定和重要共識在先。”

她稱，“目前，雙方正通過軍事和外交渠道保持溝通。中方敦促印方務必嚴格約束一線部隊，立即停止一切挑釁行動，立即撤回所有非法越線人員，立即停止任何導致局勢緊張和複雜化的舉動。希望印方同中方相向而行，認真落實雙方達成的重要共識及簽署的協議協定，為維護邊境地區的和平安寧作出切實努力。”