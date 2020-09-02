美国国防部报告：预计中国核弹头未来10年数量翻番

美国国防部9月1日公布了向国会提交的《2020中国军力与安全发展报告》。报告指，中国的核武现代化和扩展是一项更为广泛的努力的一部分，这项努力的目标便是要在2049年之前赶上甚至在某些领域超过美军。

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据悉，五角大楼今年的年度报告强调了中国国家战略与中国军队内部发展之间的联系。北京的这一战略要求在中国共产党的领导下，到2049年实现“中华民族的伟大复兴”，其中包括将中国人民解放军建造为“世界一流”的军队。报告提到，为此解放军目标能够在全球开展联合行动，并且拥有世界上最大规模的海军部队。“中国已经拥有世界上最大规模的海军部队，装备大约350艘舰艇，其中包括130多艘大型水面战斗舰艇，”美国国防部在向国会提交的这份报告中说。“相比之下，美国海军到2020年初大约有293艘舰艇。”

五角大楼在这份170多页的报告中称，中国海军“是一支日益现代化和灵活的力量，其发展侧重点是取代能力有限的前几代平台，支持更大的、更现代化的多角色战斗平台。”报告尤为关注中国海军航空母舰的发展，并宣称中国计划建造更多的航母。未来的新航母上还将配备先进的装置，例如电磁弹射器等。在水下作战方面，五角大楼猜测中国还将继续建造更多的柴电动力潜艇和核潜艇。“中国的下一代096型战略导弹核潜艇很可能在2020年代中期开始建造，据说将能携带新型的潜射弹道导弹。”

五角大楼在报告中还提到，“在未来几年，中国海军可能会在其更为先进的驱逐舰和新型潜艇上部署对地攻击巡航导弹。”“中国海军还可以改造旧型的水面作战平台和潜艇，使其具备对陆攻击能力，提供更为灵活的打击能力。” 美国国防部网站9月1日也对该报告内容进行了解读。国防部副助理部长施灿得（Chad Sbragia）还在当天于美国企业研究所演讲表示，预计在未来10年，中国将把其拥有的核弹头数量增加一倍，同时开始努力扩大核能力的部署方式。

施灿得就五角大楼发布的这份报告介绍说，“这份报告指出，中国目前的核弹头库存估计在200枚左右，随着中国核力量的扩张和现代化，预计在未来10年，核弹头的数量将至少增加一倍。”美国国防部提到，同样重要的是中国将如何运载这些弹头，中国正在发展类似于美国的“核三位一体”计划。美国的“核三位一体”可以从陆基导弹、海基核潜艇和空基战略轰炸机上进行核弹发射。美国核武库据估计有3800枚核弹头处在现役状态，远远超出中国的核武库。美国有可以实施核打击的潜艇和飞机，还有陆基洲际弹道导弹。

施灿得称，中国正在全面扩大和推进现代化，使其核力量多样化。“仅仅看弹头数量本身并不能说明全部情况。”他提出，在未来十年，中国计划扩大其弹道导弹潜艇部队，并部署能力更强、射程更远的海基弹道导弹，中国还计划完成具备空射弹道导弹的轰炸机的研发。他还说，在地面上中国计划部署更多机动式洲际导弹，也可能扩大其发射井固定式洲际弹道导弹的能力。中国官媒《环球时报》主编胡锡进曾在近期多次鼓吹，中国需要1000枚核弹头和至少百枚东风41洲际弹道导弹，“以抑制美国的战略野心和对华冲动”。此外，中国外交部发言人华春莹另在2日的记者会上，否认该报告提及中方将在未来10年内将核弹头数量翻番的说法。

不过，该报告还得出结论，除了在核能力方面，北京的目标是在2050年左右将解放军打造成“世界级的军队”。报告称，中国“很可能已经在考虑”在境外建立可支持其海陆空部队的后勤设施，可能考虑的国家和地区包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、巴基斯坦、斯里兰卡、阿联酋、肯尼亚、塞舌尔、坦桑尼亚、安哥拉和塔吉克斯坦。对此，施灿得指，“对于解放军来说，这意味着他们有‘走出去’的想法，我认为这就是‘世界级军队’的一个方面，可以在自己选择的时间节点和地点上形成影响力。”

值得一提的是，美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）曾在上周警告称，第二次世界大战后建立的全球“自由和开放的”体系遭到其口中中国在印太地区“违反规则行为”的攻击。他还把印太地区称为是与中国进行大国竞争的“中心”，誓言将对在太平洋地区威胁国际自由的国家寸步不让。