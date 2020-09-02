美国宣布对驻美中国外交官工作施限：访问校园和地方官员需美方批准

美国国务院官网9月2日刊登了题为“推进美中外交对等”的署名为国务卿蓬佩奥的声明。 声明宣布，将对驻美中国外交官的工作活动实施限制，内容包括中国驻美高级外交官访问美国大学及与地方官员会面需经美方批准，中国驻美使领馆在馆舍外举办超过50人规模的文化活动须经美方批准等。

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蓬佩奥在声明中写道，“多年来，中华人民共和国（PRC）对在中国工作的美国外交官施加了巨大的障碍，其远远超出了外交规范。 中国当局实行了一个不透明的审批程序体系，旨在防止美国外交官开展常规业务并与中国人民保持联系。 美国外交官试图举办文化活动，举行正式会议以及访问大学校园的尝试经常受到阻碍。”他称，“相比之下，在美国，中国外交官享有进入美国社会的开放渠道，而无视美国为改善相互平衡而持续存在的诉求。为了回应中华人民共和国长期以来对美国外交官的限制，以及拒绝在基本性事务上以对等和相互尊重（的方式）真诚互动，（美国）国务院被迫对中华人民共和国外交官施加一些新的要求。”

声明宣布，将对驻美中国外交官的工作活动实施限制，内容包括中国驻美高级外交官访问美国大学及与地方官员会面需经美方批准，中国驻美使领馆在馆舍外举办超过50人规模的文化活动须经美方批准。此外，美国国务院还将采取行动，以确保将所有中国大使馆和领事馆官方社交媒体帐户正确识别为“中国政府帐户”。声明指，“因为美国大使馆被禁止无限制使用中华人民共和国的社交媒体，并且中国公民被禁止使用推特和脸书，以及其他的社交媒体平台。”

声明还写道，“美国坚持要求美国外交官可取得在世界各地对等的进入教育和文化机构（的权利）。这些对中华人民共和国外交官的新要求是对中华人民共和国已经对（美方）外交官施加的过多限制的直接回应，目的是使中国政府的做法进一步透明。 如果中华人民共和国取消对美国外交官的限制，我们随时准备（采取）对待（措施）。”

蓬佩奥另在当天的新闻简报会上说，“今天我要宣布，美国国务院已经制定了一种机制，中国在美的高级外交官，需要获得许可才能访问大学校园以及与地方政府官员会面；在中国大使馆外交驻地以外举办人数超过50人的文化活动， 也需要获得许可。”他续称，此举是对北京的回应。会上，蓬佩奥还提到，美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿克拉奇（Keith Krach）近日曾去信美国的大学及院校，敦促大学剥离旗下捐赠基金所持有的中概股，警告持有中概股将有风险等事项。