美國宣布對駐美中國外交官工作施限：訪問校園和地方官員需美方批准

美國國務院官網9月2日刊登了題為“推進美中外交對等”的署名為國務卿蓬佩奧的聲明。 聲明宣布，將對駐美中國外交官的工作活動實施限制，內容包括中國駐美高級外交官訪問美國大學及與地方官員會面需經美方批准，中國駐美使領館在館舍外舉辦超過50人規模的文化活動須經美方批准等。

廣告 繼續瀏覽後續

蓬佩奧在聲明中寫道，“多年來，中華人民共和國（PRC）對在中國工作的美國外交官施加了巨大的障礙，其遠遠超出了外交規範。 中國當局實行了一個不透明的審批程序體系，旨在防止美國外交官開展常規業務並與中國人民保持聯繫。 美國外交官試圖舉辦文化活動，舉行正式會議以及訪問大學校園的嘗試經常受到阻礙。”他稱，“相比之下，在美國，中國外交官享有進入美國社會的開放渠道，而無視美國為改善相互平衡而持續存在的訴求。為了回應中華人民共和國長期以來對美國外交官的限制，以及拒絕在基本性事務上以對等和相互尊重（的方式）真誠互動，（美國）國務院被迫對中華人民共和國外交官施加一些新的要求。”

聲明宣布，將對駐美中國外交官的工作活動實施限制，內容包括中國駐美高級外交官訪問美國大學及與地方官員會面需經美方批准，中國駐美使領館在館舍外舉辦超過50人規模的文化活動須經美方批准。此外，美國國務院還將採取行動，以確保將所有中國大使館和領事館官方社交媒體帳戶正確識別為“中國政府帳戶”。聲明指，“因為美國大使館被禁止無限制使用中華人民共和國的社交媒體，並且中國公民被禁止使用推特和臉書，以及其他的社交媒體平台。”

聲明還寫道，“美國堅持要求美國外交官可取得在世界各地對等的進入教育和文化機構（的權利）。這些對中華人民共和國外交官的新要求是對中華人民共和國已經對（美方）外交官施加的過多限制的直接回應，目的是使中國政府的做法進一步透明。 如果中華人民共和國取消對美國外交官的限制，我們隨時準備（採取）對待（措施）。”

蓬佩奧另在當天的新聞簡報會上說，“今天我要宣布，美國國務院已經制定了一種機制，中國在美的高級外交官，需要獲得許可才能訪問大學校園以及與地方政府官員會面；在中國大使館外交駐地以外舉辦人數超過50人的文化活動， 也需要獲得許可。”他續稱，此舉是對北京的回應。會上，蓬佩奧還提到，美國國務院負責經濟增長、能源和環境事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）近日曾去信美國的大學及院校，敦促大學剝離旗下捐贈基金所持有的中概股，警告持有中概股將有風險等事項。