耶鲁等多家大学漏报中俄15亿美元捐款部分用来投资中资股票

根据美国立场保守的非牟利机构Clarion Project的调查报告发现，包括耶鲁大学在内的一些美国专上学院漏报接受来自中国、俄罗斯以及卡塔尔的捐献，数目达到15亿元（美元，下同）以上。较早之前，美国国务院敦促美国的大学撤出投资在中国企业的资金，而在此同时，教育部为了评估中国孔子学院对美国大学的影响，规定所有大学向教育部新成立的网站申报一切的外国捐献。

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Clarion Project数据分析师范尼斯（Alex VanNess）说，如果不是因为教育部这项新政策，很多大学还认为利用这些捐献帮助外国政权发挥他们的软实力来影响美国的学生并无不妥。

据华尔街日报报导，由于中国在新兴市场日形重要的地位，美国多个教育机构将资金投入与中国相关的股市，此举与特朗普政府对华政策日渐尖锐的敌意大相径庭。

国务院主管经济增长、能源以及环境事务的次长卡拉兹（Keith Krach）早前撰文指出：“研究证明美国大多数的大学将基金透过美国股市或新兴市场指数基金，直接或间投资在中国身上。”

一般而言，大学基金的投资政策并不一定要完全公开，但根据Clarion Project的调查发现，这些大专院校不但投资中国的企业，而且还向当局漏报来自中国以及其他对美国并不友好国家的捐献，数目超过15亿元。

根据Clarion Project的报告指出，从2014年到2019年期间，包括耶鲁和康乃尔（Cornell）等美国专上学院，一共录得110亿元的外国捐献，但调查发现真正的数字应该是140亿元，其中向教育部申报数目落差最大的大学，计有康乃尔、德州A&M、科罗拉多Boulder以及耶鲁大学。

报告指，康乃尔大学最早申报的外国捐献有3.4亿元，但真实的数字却是13亿元，当中有8亿元来自卡塔尔。卡罗拉多Boulder申报的数字是5500万元，但真正的数目是3.4亿元。耶鲁大学申报的数目是1.28亿元，但真正的数字是4.96亿元，其中超过4200万元来自中国、卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其和俄罗斯。

根据早前的统计，美国总共有超过100家专上院校设有孔子学院，为此美国教育部规定所有大学必须透过该部门新成立的一个网站，申报这些外国捐献，以评估外国对美国大专学院对影响。

Clarion Project的数据分析师范尼斯说：“如果不是因为教育部的加强审核，这个漏报的情况还可能继续下去，这些大学仍然不觉得需要向教育部申报这些捐献，他们一点也不觉得事情的急迫性。”

至于国务院对美国大学基金投资在中国市场或新兴市场指数一事，卡拉兹已经向各大学警告有关投资中国企业的风险，因为这些中资企业可能将被迫在美国市场除牌。