蓬佩奥受访解读“美中冷战”说法：望年底前关闭所有在美孔子学院

美国国务卿蓬佩奥9月1日晚接受了福克斯商业频道“卢·道布斯今夜秀”(Lou Dobbs Tonight)的专访，并围绕着美中当下是否处于“冷战”的说法回答了多个问题。他在采访中表示，希望在美国各地的数十间孔子学院能在年底前全部关闭。

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节目一开始，主持人道布斯提到，中国外交部长王毅周一增强了中方对美修辞，并指责特朗普政府是一个“极端的群体”。他在到访巴黎的法国国际和战略关系研究所(IFRI)时发言说，“最近，世界上又有一股势力蠢蠢欲动，企图为世界拉下新的‘铁幕’，竖起新的‘柏林墙’，制造一场新的‘冷战’。”。道布斯续称，美国总统特朗普正在考虑对在美中国留学生采取进一步措施以防止知识产权盗窃现象的泛滥。他提到，前几日，又有一名来自加州大学洛杉矶分校的中国籍研究员被捕，并被指控销毁证据。对这一系列问题，他向蓬佩奥发问称，“针对中国政府当下发表的升级甚至极端的言论，你对北京正在发生的事情作何解读？”

蓬佩奥回答说，“谢谢你邀请我参加节目，你刚才读了一段有关中共侵略性活动的很长的清单。我认为正在发生的是，我们首次有一个美国的行政当局和总统不会（在受到伤害后）不予还击，而为应对这一挑战作好了准备”。他说，“40多年来，坦白说，中国在增强时美国却在睡觉，你刚谈到了他们的导弹系统、军队，所有得到增强的领域，及你在节目中于长期以来不断提及的贸易问题、经济问题等。”他说，“特朗普总统正在认真的对待每一项这些问题，我认为你在看到中共的修辞升级是因为他们正在感受到由（特朗普）当局对他们的施压。”

道布斯接着问，“有关两国之间的冷战，正如（中方）外长建议的那样，难道我们不已经确实到了这一步吗”？对此，蓬佩奥回答说，“卢，你知道冷战的比喻确实有些相关性，但事实的真相是，中共在习总书记的领导下作出了一些决定。他明确的指出，无论是（中方的）军事增长、外交努力，通过‘一带一路’倡议以试图创造容器国家（Vessel States）和一个意在实现全球霸权的暴政。”

蓬佩奥称，“（两国关系中所包含）的挑战有所不同，在美国国内存在的经济挑战，他们的统一阵线工作。我们不得不关闭了在得克萨斯州的休斯顿中国总领馆，因为那里有间谍将其作为基地开展行动，其变成了一个真正的间谍窝”。他补充说，“这与冷战不同，我们被一个拥有14亿人人口，经济增长曾达到年均6%的国家挑战。这则在美国牺牲了上百万个工作岗位，我们将对他们作出抵制，特朗普总统将在所有的这些问题上都作出抵制。”

节目中，道布斯还提到据最新统计显示，美国国内的大中小教育机构中仍有75个孔子学院，“到年底时你认为将还剩下多少？”蓬佩奥回答说，“我想每个人都看到它们（孔子学院）带来的风险，看到在这些学术机构中招聘间谍和通敌者带来的风险。我想这些机构能看到这一点，我希望我们能在今年年底前将它们全部关闭。”

此前，美国国务院8月13日宣布认定孔子学院美国中心为隶属中国政府的外国使团，要求孔子学院人员跟驻美国的外国使领馆人员一样接受美国国务院的相关行政管理，包括向国务院登记相关资料。助理国务卿史达伟（David R. Stilwell）并在上月说，当局通过将孔子学院定性为外国使团是希望美国各大学意识到孔子学院除了教中文之外还在有其它行动，但各院校需自行决定是否关闭校园里的孔子学院。另据美国全国学者协会统计，自2014年以来，全美已经有45所大学关闭了校园里的孔子学院；截至今年6月30日，全美仍有75所孔子学院，其中包括4所大学计划在2020年年内关闭的4间孔子学院。