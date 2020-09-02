蓬佩奧受訪解讀“美中冷戰”說法：望年底前關閉所有在美孔子學院

美國國務卿蓬佩奧9月1日晚接受了福克斯商業頻道“盧·道布斯今夜秀”(Lou Dobbs Tonight)的專訪，並圍繞着美中當下是否處於“冷戰”的說法回答了多個問題。他在採訪中表示，希望在美國各地的數十間孔子學院能在年底前全部關閉。

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節目一開始，主持人道布斯提到，中國外交部長王毅周一增強了中方對美修辭，並指責特朗普政府是一個“極端的群體”。他在到訪巴黎的法國國際和戰略關係研究所(IFRI)時發言說，“最近，世界上又有一股勢力蠢蠢欲動，企圖為世界拉下新的‘鐵幕’，豎起新的‘柏林牆’，製造一場新的‘冷戰’。”。道布斯續稱，美國總統特朗普正在考慮對在美中國留學生採取進一步措施以防止知識產權盜竊現象的泛濫。他提到，前幾日，又有一名來自加州大學洛杉磯分校的中國籍研究員被捕，並被指控銷毀證據。對這一系列問題，他向蓬佩奧發問稱，“針對中國政府當下發表的升級甚至極端的言論，你對北京正在發生的事情作何解讀？”

蓬佩奧回答說，“謝謝你邀請我參加節目，你剛才讀了一段有關中共侵略性活動的很長的清單。我認為正在發生的是，我們首次有一個美國的行政當局和總統不會（在受到傷害後）不予還擊，而為應對這一挑戰作好了準備”。他說，“40多年來，坦白說，中國在增強時美國卻在睡覺，你剛談到了他們的導彈系統、軍隊，所有得到增強的領域，及你在節目中於長期以來不斷提及的貿易問題、經濟問題等。”他說，“特朗普總統正在認真的對待每一項這些問題，我認為你在看到中共的修辭升級是因為他們正在感受到由（特朗普）當局對他們的施壓。”

道布斯接着問，“有關兩國之間的冷戰，正如（中方）外長建議的那樣，難道我們不已經確實到了這一步嗎”？對此，蓬佩奧回答說，“盧，你知道冷戰的比喻確實有些相關性，但事實的真相是，中共在習總書記的領導下作出了一些決定。他明確的指出，無論是（中方的）軍事增長、外交努力，通過‘一帶一路’倡議以試圖創造容器國家（Vessel States）和一個意在實現全球霸權的暴政。”

蓬佩奧稱，“（兩國關係中所包含）的挑戰有所不同，在美國國內存在的經濟挑戰，他們的統一陣線工作。我們不得不關閉了在得克薩斯州的休斯頓中國總領館，因為那裡有間諜將其作為基地開展行動，其變成了一個真正的間諜窩”。他補充說，“這與冷戰不同，我們被一個擁有14億人人口，經濟增長曾達到年均6%的國家挑戰。這則在美國犧牲了上百萬個工作崗位，我們將對他們作出抵制，特朗普總統將在所有的這些問題上都作出抵制。”

節目中，道布斯還提到據最新統計顯示，美國國內的大中小教育機構中仍有75個孔子學院，“到年底時你認為將還剩下多少？”蓬佩奧回答說，“我想每個人都看到它們（孔子學院）帶來的風險，看到在這些學術機構中招聘間諜和通敵者帶來的風險。我想這些機構能看到這一點，我希望我們能在今年年底前將它們全部關閉。”

此前，美國國務院8月13日宣布認定孔子學院美國中心為隸屬中國政府的外國使團，要求孔子學院人員跟駐美國的外國使領館人員一樣接受美國國務院的相關行政管理，包括向國務院登記相關資料。助理國務卿史達偉（David R. Stilwell）並在上月說，當局通過將孔子學院定性為外國使團是希望美國各大學意識到孔子學院除了教中文之外還在有其它行動，但各院校需自行決定是否關閉校園裡的孔子學院。另據美國全國學者協會統計，自2014年以來，全美已經有45所大學關閉了校園裡的孔子學院；截至今年6月30日，全美仍有75所孔子學院，其中包括4所大學計畫在2020年年內關閉的4間孔子學院。