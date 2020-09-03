习近平：任何人企图把中共和中国人民割裂、对立，中国人民绝不答应

中共中央、国务院、中央军委9月3日在人民大会堂举行座谈会，纪念抗争胜利75周年。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表讲话，并提出，“任何人任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应！”

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据新华社报导，习近平强调，“中国人民在抗日战争的壮阔进程中孕育出伟大抗战精神，向世界展示了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀，视死如归、宁死不屈的民族气节，不畏强暴、血战到底的英雄气概，百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。伟大抗战精神，是中国人民弥足珍贵的精神财富，将永远激励中国人民克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗。”

在谈到抗日战争时，他谈到，“这是近代以来中国人民反抗外敌入侵持续时间最长、规模最大、牺牲最多的民族解放斗争，也是第一次取得完全胜利的民族解放斗争。这个伟大胜利，是中华民族从近代以来陷入深重危机走向伟大复兴的历史转折点、也是世界反法西斯战争胜利的重要组成部分，是中国人民的胜利、也是世界人民的胜利。中国人民抗日战争的伟大胜利将永远铭刻在中华民族史册上，永远铭刻在人类正义事业史册上。”

习近平称，“中国人民抗日战争胜利是以爱国主义为核心的民族精神的伟大胜利，是中国共产党发挥中流砥柱作用的伟大胜利，是全民族众志成城奋勇抗战的伟大胜利，是中国人民同反法西斯同盟国以及各国人民并肩战斗的伟大胜利。”分析人士指，围绕着抗战中所谓国、共谁扮演了“中流砥柱”的问题在近年来多次引发争议。

曾亲自参与抗争并担任过蒋介石在台时期总统府侍卫长的郝柏村在去世前曾向英国广播公司（BBC）表示，大陆官方在抗战宣传上把国民党和共产党相提并论，同称为抗战的“中流砥柱”是不公道的说法。郝柏村称，在抗战中，“毫无疑问，正面战场是决定性，敌后战场只是一个补助性的。” 而且从比例上来说，“抗战正面战场95%，敌后战场5%”。

另在习近平的讲话中，他说道，“中国人民抗日战争胜利75年来，中国发生了翻天覆地的变化。中国共产党团结带领全国各族人民发愤图强、艰苦创业，创造了举世瞩目的发展成就，成功开辟了中国特色社会主义道路，中国特色社会主义进入新时代，脱贫攻坚战、全面建成小康社会胜利在望，中华民族伟大复兴迎来了光明前景。”

习近平称，“实现中华民族伟大复兴，必须坚持中国共产党领导，必须坚持走中国特色社会主义道路，必须坚持以人民为中心，必须坚持斗争精神，必须坚定不移走和平发展道路。任何人任何势力企图歪曲中国共产党的历史、丑化中国共产党的性质和宗旨，中国人民都绝不答应！任何人任何势力企图歪曲和改变中国特色社会主义道路、否定和丑化中国人民建设社会主义的伟大成就，中国人民都绝不答应！”

习近平称，“任何人任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应！任何人任何势力企图通过霸凌手段把他们的意志强加给中国、改变中国的前进方向、阻挠中国人民创造自己美好生活的努力，中国人民都绝不答应！任何人任何势力企图破坏中国人民的和平生活和发展权利、破坏中国人民同其他国家人民的交流合作、破坏人类和平与发展的崇高事业，中国人民都绝不答应！”

有分析人士认为，习近平在讲话中特意强调的这一系列内容或与美国特朗普政府高官在近期围绕着对华政策，以及对在论述中明确区分“中共”与“中国人民”的系列表态有关。最为突出的例子是，美国国务卿蓬佩奥7月23日在加州尼克松总统图书馆发表题为《共产中国与自由世界的未来》的演说中谈到，“我在冷战时期长大并在陆军服役。如果我学到了什么的话，那就是，共产党人几乎总是撒谎。他们撒的最大的一个谎言是，要认为他们是在为14亿被监视、压迫和恐吓得不敢说出真相的人民说话。”

蓬佩奥称，“恰恰相反。中共对中国人民诚实意见的恐惧甚于任何敌人。除了失去对权力的掌控之外，他们没有理由恐惧。”演讲中，他并谈到，“但是，改变中国共产党的行为不可能仅仅是中国人民的使命。自由国家有捍卫自由的工作要做。这绝不是轻而易举的事情。”