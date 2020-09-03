加保守党领袖：加拿大必须采取更为强硬和原则性的对华方式

加拿大保守党领袖艾林·奥图尔（Erin O'Toole）9月2日向媒体表示，加拿大政府在对华政策上必须采取更为强硬和具有原则性的方式。他指出，与现任总理特鲁多的所作所为不同，他所提出的这一态度应体现在处理于中国遭到拘押的加国公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor），以及应对新疆维吾尔人所受遭遇等问题上。

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据加拿大环球新闻网（Global News）报导，面对记者提问，“就中国问题，除了你稍早说会取消加国驻外机构的安保设备订单外，你能否给出其他一些你会采取与现政府不同的措施？”对此，奥图尔回答说，“在我近日发表的社论中，我提出加拿大人应知道我与特鲁多先生的不同之处。”奥图尔重申，特鲁多曾在２０１５年的一次竞选活动中称最崇敬的国家是中国，而他最崇敬的国家却是他一直致力于服务的加拿大。

奥图尔表示，“我们必须采取一个更为强硬和原则性的对华方式，这包括两名加拿大公民康明凯和斯帕弗的情况。”他续称，“我曾提出动用马格尼茨制裁，当有不良行为者出现时，这些法律应得到使用。”他指出，作为加拿大公民的康明凯和斯帕弗早已被中方拘押超过了６００天。奥图尔还谈到，“维吾尔人的情况令人震惊，世界不应继续保持沉默以换取增加我们的出口。”他说，“我看到了来自澳大利亚和其他国家就这一问题所展现出的领导力，我认为是时候加拿大展现领导力了，而我们将永不能从特鲁多先生那里得到它。”