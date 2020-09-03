巴尔：中国干预美国总统大选比俄、伊更具侵略性

美国司法部长巴尔（William Barr）9月2日在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，11月3日总统大选的邮寄选票可能难防诈欺。他还指出，在外国势力干预美国总统大选方面，中国构成的威胁比俄罗斯和伊朗更大。

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就目前在美国政界引起巨大争议的邮寄投票问题，巴尔向CNN的主持人布利策(Wolf Blitzer)表示，“人们试图改变这个方法的规则，这从逻辑上来说，是很容易出现诈欺和胁迫。这是卤莽而危险的，人们正在玩火。”他还引述美国联邦选举改革委员会（Commission on Federal Election Reform）2005年的报告指，其认为缺席投票是潜在选民欺诈的最大来源。

采访中，巴尔还提出对于外国政府伪造美国选票感到担忧，虽然他说自己没有发现这类行动的证据。布利策并提问称，“美国情报社群指出俄罗斯、中国和伊朗正在不同原因的驱使下试图干预美国总统大选，主要是在我们国家内传播异议，恶化种族紧张局势等，在上述这三个情报社群提到的国家中，哪一个是最具坚定主张和侵略性的国家？”

对此，巴尔回答称，“我认为是中国。”布利策追问道，“哪一个？”巴尔重复称，“中国”。布利策续称，“中国现在比俄罗斯（更严重）？”。巴尔回答说，“是的”。布利策随后质问其给出这一答案的原因，巴尔表示，“因为我看到了情报，这就是我的结论”。他拒绝透露包括中方具体计划，及支持的候选人等更多细节内容。但巴尔重申，中国比俄罗斯在试图影响美国方面更具侵略性。

此前，美国总统特朗普曾于8月27日共和党全国党代会接受候选人提名时讲话指，“中国支持拜登，极其希望他赢。根据非常准确的信息，我可以告诉你们这一点。”但他同样没有对其声称的有关情报作出进一步说明。