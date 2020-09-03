習近平：任何人企圖把中共和中國人民割裂、對立，中國人民絕不答應

中共中央、國務院、中央軍委9月3日在人民大會堂舉行座談會，紀念抗爭勝利75周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，並提出，“任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！”

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據新華社報導，習近平強調，“中國人民在抗日戰爭的壯闊進程中孕育出偉大抗戰精神，向世界展示了天下興亡、匹夫有責的愛國情懷，視死如歸、寧死不屈的民族氣節，不畏強暴、血戰到底的英雄氣概，百折不撓、堅忍不拔的必勝信念。偉大抗戰精神，是中國人民彌足珍貴的精神財富，將永遠激勵中國人民克服一切艱難險阻、為實現中華民族偉大復興而奮鬥。”

在談到抗日戰爭時，他談到，“這是近代以來中國人民反抗外敵入侵持續時間最長、規模最大、犧牲最多的民族解放鬥爭，也是第一次取得完全勝利的民族解放鬥爭。這個偉大勝利，是中華民族從近代以來陷入深重危機走向偉大復興的歷史轉折點、也是世界反法西斯戰爭勝利的重要組成部分，是中國人民的勝利、也是世界人民的勝利。中國人民抗日戰爭的偉大勝利將永遠銘刻在中華民族史冊上，永遠銘刻在人類正義事業史冊上。”

習近平稱，“中國人民抗日戰爭勝利是以愛國主義為核心的民族精神的偉大勝利，是中國共產黨發揮中流砥柱作用的偉大勝利，是全民族眾志成城奮勇抗戰的偉大勝利，是中國人民同反法西斯同盟國以及各國人民並肩戰鬥的偉大勝利。”分析人士指，圍繞着抗戰中所謂國、共誰扮演了“中流砥柱”的問題在近年來多次引發爭議。

曾親自參與抗爭並擔任過蔣介石在台時期總統府侍衛長的郝柏村在去世前曾向英國廣播公司（BBC）表示，大陸官方在抗戰宣傳上把國民黨和共產黨相提並論，同稱為抗戰的“中流砥柱”是不公道的說法。郝柏村稱，在抗戰中，“毫無疑問，正面戰場是決定性，敵後戰場只是一個補助性的。” 而且從比例上來說，“抗戰正面戰場95%，敵後戰場5%”。

另在習近平的講話中，他說道，“中國人民抗日戰爭勝利75年來，中國發生了翻天覆地的變化。中國共產黨團結帶領全國各族人民發憤圖強、艱苦創業，創造了舉世矚目的發展成就，成功開闢了中國特色社會主義道路，中國特色社會主義進入新時代，脫貧攻堅戰、全面建成小康社會勝利在望，中華民族偉大復興迎來了光明前景。”

習近平稱，“實現中華民族偉大復興，必須堅持中國共產黨領導，必須堅持走中國特色社會主義道路，必須堅持以人民為中心，必須堅持鬥爭精神，必須堅定不移走和平發展道路。任何人任何勢力企圖歪曲中國共產黨的歷史、醜化中國共產黨的性質和宗旨，中國人民都絕不答應！任何人任何勢力企圖歪曲和改變中國特色社會主義道路、否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就，中國人民都絕不答應！”

習近平稱，“任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！任何人任何勢力企圖通過霸凌手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向、阻撓中國人民創造自己美好生活的努力，中國人民都絕不答應！任何人任何勢力企圖破壞中國人民的和平生活和發展權利、破壞中國人民同其他國家人民的交流合作、破壞人類和平與發展的崇高事業，中國人民都絕不答應！”

有分析人士認為，習近平在講話中特意強調的這一系列內容與美國特朗普政府高官在近期圍繞着對華政策，以及對在論述中明確區分“中共”與“中國人民”的系列表態有關。最為突出的例子是，美國國務卿蓬佩奧7月23日在加州尼克松總統圖書館發表題為《共產中國與自由世界的未來》的演說中談到，“我在冷戰時期長大並在陸軍服役。如果我學到了什麼的話，那就是，共產黨人幾乎總是撒謊。他們撒的最大的一個謊言是，要認為他們是在為14億被監視、壓迫和恐嚇得不敢說出真相的人民說話。”

蓬佩奧稱，“恰恰相反。中共對中國人民誠實意見的恐懼甚於任何敵人。除了失去對權力的掌控之外，他們沒有理由恐懼。”演講中，他並談到，“但是，改變中國共產黨的行為不可能僅僅是中國人民的使命。自由國家有捍衛自由的工作要做。這絕不是輕而易舉的事情。”