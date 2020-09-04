拜登：若当选将会见达赖喇嘛 连同盟国促使北京恢复与藏人对话

美国民主党总统候选人、前副总统拜登的竞选团队9月3日发表声明表示，拜登承诺如若当选美国总统将会把价值观重置于美国的外交政策中心，并称在西藏问题上会采取包括会见达赖喇嘛，任命对藏问题特别协调员及与盟国一道向北京施压，使得北京恢复与藏人代表通过直接对话实现“具有实际意义的自治”等措施。

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拜登竞选团队的声明指出，“在上周末，中国政府宣布进一步收紧对西藏的控制，继续损害西藏人民的人权、宗教自由和尊严。这是北京打压寻求维护他们独特的文化、语言和信仰的少数民族的又一最新努力”。

声明指，“然而特朗普总统在这一问题上再次拒绝发声，以聚焦他与北京之间‘空洞的贸易协议’，并保护他与中国国家主席习近平的‘非常良好的友谊’。”拜登批评特朗普此举可耻，但不出乎意外。因为，声明指，特朗普是过去三十年来第一位没有跟西藏精神领袖达赖喇嘛见过面或者通过话的美国总统，也没有依法任命一位西藏问题特别协调员。拜登说，“这也不怪中国的领导人们认为他们可以在加剧镇压西藏的问题上为所欲为，正如他们对待香港和新疆一样。”

随后，拜登承诺，当选总统后会将美国的价值观放在美国外交政策的中心位置，包括会见达赖喇嘛，任命新的西藏问题特别协调员，坚持要求中国政府使美国公民重获到访西藏的权利，包括美方的外交官和记者。他称，我还会与我们的盟国一道向北京施压，以使得他们重返与西藏人民代表的直接对话，以实现一个具有意义的自治。这包括对人权的尊重，以及对西藏环境的保护和当地独特的语言及信仰传统（的保护）。

拜登称，若当选他的政府将制裁侵害西藏人权的中国官员，增加对藏人的支持，包括采取扩大自由亚洲电台和美国之音的藏语节目，使得外界的信息传入西藏等措施。拜登称，“在特朗普选择闭眼的地方，一个拜登-贺锦丽政府将捍卫西藏人民。”此前，特朗普2018年12月签署了《西藏旅行对等法》，对参与限制美国人前往西藏旅行的中国官员实施制裁。2019年11月，他签署了《香港人权与民主法》。今年6月，特朗普将《维吾尔人权政策法》签署成法律。

值得一提的是，拜登及民主党大佬们在上月出席民主党全国党代会期间的发言中，几乎对中国及相关问题只字未提，也因此受到共和党对手和批评者的诟病。特朗普近期也不断向媒体重复，“如若拜登当选，中国将拥有美国”。据了解，拜登本人当时在接受民主党总统候选人提名的讲话中唯一提到中国时说，当选后会确保对付新冠病毒的医疗设备和药品将在美国制造，使美国不必再因此受到中国等国家的支配。

或许是出于对手的压力及拜登过去被指亲北京的从政记录，拜登竞选团队近期在中国问题上突显强硬，包括在8月25日用“种族灭绝”来定义北京当局在新疆的政策。拜登的这一姿态超越了特朗普政府官员迄今为止对这一问题的描述。两天后，美国新闻网站Politico报道指，特朗普政府也在考虑将中国政府对待新疆穆斯林少数民族的行为正式归类为“种族灭绝”。但当时特朗普政府内相关的探讨据报仍处初期阶段。