台湾改变护照外观 与中国区分更明显

继香港之后，台湾对大陆入侵的担忧进一步加剧。大多数台湾民众不想要中国强加的体制。最新的一个实例就是台湾政府宣布改变其护照的封面。新版突出台湾二字。

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据本台RFI法广记者Adrien.S周五（2020年9月4日）发自台北的报道，台湾用大写字体，而其正式名称中华民国的字体缩小。这就是政府周三对外公布的新版台湾护照封面。

执政的民进党立法委员Lo Chih-Cheng解释说，这种变化是Covid-19疫情所带来的后果之一。由于疫情，台湾人在国外旅行，担心被误认为是中国人，因为护照上写着中华民国。所以，确实需要更好地区别这两个国家。自国民政府在1949年出逃后，台湾实际上是一个独立国家，但保持着中华民国的名称。七月份的民调结果显示，67%的台湾人不再把自己定性为中国人。

一名长期从事特殊教育的女大学生Cai-Yun就持这一立场。她表示，大多数民众不觉得自己是中国人，护照改版只是形式问题，但拿掉英文China，这是对身份的一种认同。新版护照保留了中华民国，但字体比旧版要小。这是一种谨慎应对的方式，北京威胁说一旦正式独立就出兵。

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