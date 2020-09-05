奥布莱恩：对华方式或是40年来美国最大的外交政策失败

美国总统国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）9月4日在出席白宫记者会时表示，美国外交政策过去40年来的最大失败或是美方与中国打交道的方式。

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奥布莱恩在答记者问时指出，“在过去40年来，美国最大的外交政策失败或就是我们与中国打交道的方式。”他强调，美国总统特朗普已采取措施直面北京来扭转局势。他说，“美国曾期望，在美国对中国盗取美国知识产权，不公平的贸易行为，对领国的霸凌，及于天安们广场欺凌自己的人民等恶性活动视而不见之际，中国会变得富裕，而当其变得富裕且中国的中产阶级扩大时，它会变得更像美国。”他则将这种看法形容成一种在美国的对华政策咒语。

奥布莱恩称，“我们希望相信，是的，每个人都想变得像我们一样，变得更加西方，更加民主。 实际上发生的情况却恰恰相反。 多年来，中国侵犯人权的行为越来越严重，无论是其领导人，宗教少数群体还是他们的邻居，以及直到最近还享有香港民主的港人，或是对台湾的霸凌。 所以我们看到了非常有害的中国活动。”

奥布莱恩指出，中国对美国的知识产权盗窃已经变得如此严重，以至于美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）近日称其为，“人类历史上最大的财富转移”。奥布莱恩说，“这不仅仅是一个抽象的概念，好吗？那是汗水的公平。那是美国的创新者们。那是将他们的一生投入到追逐梦想的人们。这些人在自家的车库里发明了东西。他们创立了公司，并尽其所能创造一个想法且将想法实现成现实。然后发生了什么？那个想法被中国偷走了。”

对此，中国外交部坚持否认来自美方的知识产权盗窃指控。此外，奥布莱恩还提到了中方有时会使用“奴隶劳工”及廉价劳动力，以低价生产商品并将发明者以恶性竞争使其推出市场，使得相关制造领域在美国难以为继而将产业和工作转移至中国的指控。他强调，特朗普是过去40年来首个挺身直面中国的美国总统，称其对中国课征关税。他还指，但就在美中两国签署了“第一阶段”贸易协议后，便发生了震动世界的新冠疫情及相应的处理争议和责任问题。

奥布莱恩说，“我们正在贸易方面采取强有力的行动。我们正在保护我们的知识产权。我们点名中国共产党。由于他们对维吾尔族人或对香港民主人士的待遇，我们正在对相关的中方人士首次采取强有力的制裁行动。”

他还誓言，美国最终会取得胜利，其盟友也会跟随美国，并称“这从他们在5G网络及华为的处理方法上可见一斑”。奥布莱恩提出，特朗普对自由市场及个人自由的愿景，不仅对美国的盟友来说是具有吸引力的信息，对中国民众也是如此。他说，“所以你知道，我对未来充满信心，但是我会告诉你，这是一个挑战，是一个艰巨的挑战。但是我坚信，在特朗普总统的领导下，美国人民已迎接挑战。”