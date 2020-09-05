奧布萊恩：對華方式或是40年來美國最大的外交政策失敗

美國總統國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）9月4日在出席白宮記者會時表示，美國外交政策過去40年來的最大失敗或是美方與中國打交道的方式。

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奧布萊恩在答記者問時指出，“在過去40年來，美國最大的外交政策失敗或就是我們與中國打交道的方式。”他強調，美國總統特朗普已採取措施直面北京來扭轉局勢。他說，“美國曾期望，在美國對中國盜取美國知識產權，不公平的貿易行為，對領國的霸凌，及於天安門廣場欺凌自己的人民等惡性活動視而不見之際，中國會變得富裕，而當其變得富裕且中國的中產階級擴大時，它會變得更像美國。”他則將這種看法形容成一種在美國的對華政策咒語。

奧布萊恩稱，“我們希望相信，是的，每個人都想變得像我們一樣，變得更加西方，更加民主。 實際上發生的情況卻恰恰相反。 多年來，中國侵犯人權的行為越來越嚴重，無論是其領導人，宗教少數群體還是他們的鄰居，以及直到最近還享有香港民主的港人，或是對台灣的霸凌。 所以我們看到了非常有害的中國活動。”

奧布萊恩指出，中國對美國的知識產權盜竊已經變得如此嚴重，以至於美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）近日稱其為，“人類歷史上最大的財富轉移”。奧布萊恩說，“這不僅僅是一個抽象的概念，好嗎？那是汗水的公平。那是美國的創新者們。那是將他們的一生投入到追逐夢想的人們。這些人在自家的車庫裡發明了東西。他們創立了公司，並盡其所能創造一個想法且將想法實現成現實。然後發生了什麼？那個想法被中國偷走了。”

對此，中國外交部堅持否認來自美方的知識產權盜竊指控。此外，奧布萊恩還提到了中方有時會使用“奴隸勞工”及廉價勞動力，以低價生產商品並將發明者以惡性競爭使其推出市場，使得相關製造領域在美國難以為繼而將產業和工作轉移至中國的指控。他強調，特朗普是過去40年來首個挺身直面中國的美國總統，稱其對中國課徵關稅。他還指，但就在美中兩國簽署了“第一階段”貿易協議後，便發生了震動世界的新冠疫情及相應的處理爭議和責任問題。

奧布萊恩說，“我們正在貿易方面採取強有力的行動。我們正在保護我們的知識產權。我們點名中國共產黨。由於他們對維吾爾族人或對香港民主人士的待遇，我們正在對相關的中方人士首次採取強有力的制裁行動。”

他還誓言，美國最終會取得勝利，其盟友也會跟隨美國，並稱“這從他們在5G網絡及華為的處理方法上可見一斑”。奧布萊恩提出，特朗普對自由市場及個人自由的願景，不僅對美國的盟友來說是具有吸引力的信息，對中國民眾也是如此。他說，“所以你知道，我對未來充滿信心，但是我會告訴你，這是一個挑戰，是一個艱巨的挑戰。但是我堅信，在特朗普總統的領導下，美國人民已迎接挑戰。”