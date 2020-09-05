美总统国安顾问：中国有干预美国选举的最大规模计划

美国总统国家安全事务助理奥布莱恩(Robert O'Brien)9月4日出席白宫记者会时表示，“中国有干预美国选举的最大规模政治计划。”但他并未透露具体细节。

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奥布莱恩告诉记者称，“我们知道中国担当最积极的角色”，并提到“中国有最庞大的计划，从政治方面影响美国，其次是伊朗和俄罗斯”。他指出，美国已很清楚地告诉中国、俄罗斯、伊朗和其他国家，任何干预美国大选的企图将面临严重后果。奥布莱恩说，“ 我们必须制止任何国家试图干预美国自由与公正的选举。”

奥布莱恩说，“我认为在选举问题上，情报部门很清楚地表明，首先是中国，有着规模最大的影响美国政治的计划，还有伊朗、俄罗斯，这是三个试图干扰我们大选的对立国家，其中有的国家倾向于拜登，有人说有的国家支持(特朗普)总统。我的立场是不管这些国家想要什么，我们必须制止任何国家试图干预美国自由与公正的选举。我们在采取前所未有的行动，总统在采取前所未有的行动，提供资金巩固我们的选举基础设施，不论是网络或其他方面。”

奥布莱恩8月间曾声称，中国骇客对美国选举的基础设施发功了攻击。中国官方则始终否认对美国公司、政治人物或政府机构发动网络攻击。会上，被问到中国干预选举的具体细节，奥布莱恩回应指，“我不会讨论所有这些情报问题，中国方面以及网络领域的大量活动，真的是我们面临的一件不同寻常的事情。”他称，“我们从来没有看过类似的事情。跟苏联的冷战情况也不是这样。”

同样就这一话题，美国司法部长巴尔（William Barr）2日在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，“在外国势力干预美国总统大选方面，中国构成的威胁比俄罗斯和伊朗更大”。但他并未给出具体事例，强调是在看过相关情报后作出的上述结论。针对奥布莱恩的发言，路透社请中国大使馆就奥布莱恩最新的评论发表看法，使馆提到中国外交部上个月说过的无意干涉美国大选的表态。