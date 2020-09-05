蓬佩奥：威权中共深切渴望全球霸权 美国在所有阵线抵制

美国国务卿蓬佩奥9月4日接受了广播节目休·休伊特秀（The Hugh Hewitt Show）主持人休·休伊特（Hugh Hewitt）的专访。他表示，“当下的中国共产党既威权统治又深切的渴望在全球进行霸权统治。”他还称，“中共当今的模式就在像历史上那样，建立附庸国，让别的国家向北京这个中央王国朝贡。”

广告 继续浏览后续

根据美国国务院公布的采访文字记录显示，休伊特在节目开始时就中国问题，提到了他与蓬佩奥上次在其于尼克松总统图书馆发表的对华政策演讲见面后，不到10天媒体就报道了中国与伊朗达成的战略协议。休伊特问蓬佩奥说，“中伊之间的伙伴关系有多么的不详？特别是与由你和库什纳及团队在特朗普总统领导下促成的以色列和阿联酋达成的协议相比的话”。对此，蓬佩奥回答说，“这是一个鲜明的对比。 如果你观察正在发生的事情，这就是我在南加州时所谈到的事例，如果你看中共以及习近平总书记当下的所作所为，就会发现；无论是它在国内采取的行动，巨大的侵犯人权行为，他们对待维吾尔人，甚至北部的蒙古人和藏人的方式，这是习近平总书记向自己的人民提供的基本人权的严重恶化。”

蓬佩奥称，“接着来看外部，你看今天印度和中国之间正在发生的事情，中共把更多的士兵部署到边境，在那里部署的兵力是1960年代初以来最多的。他们给东南亚其他国家引发了巨大的问题，并影响到他们只是在自己的经济专属区行使基本权利的能力。这是一个进行威权统治的中共，而且深深渴望在全世界各地实行霸权统治。”他说，“与此形成鲜明对比的是，阿联酋作出了历史性的决定，承认以色列并就对阿联酋人民的真正威胁达成共识。其肯定不是来自以色列，而是来自伊朗伊斯兰共和国 。这些都是全球性的重大变化，在我加入本届政府的三年半以来，特朗普总统一直在领导着这一工作。”

采访中，休伊特还问及了在近期引发国际媒体关注，大批中国渔船在南美加拉帕戈斯群岛进行捕鱼活动的问题。他称，“昨天我读了一个故事，说中国正在威胁我所知道的环境最脆弱的岛屿。厄瓜多尔的官员说，有325艘船只在这些岛屿周围的专属经济区内，其中274艘来自中国。 他们在做什么？”蓬佩奥表示，休伊特提到的这一问题属实，并称270多艘中国船只在加拉帕戈斯群岛，属于厄瓜多尔经济特区的水域捕鱼，是“中方掠夺性的经济活动”，而且如果数据准确的话，这是严重违反国际法的行为。他说，“这是另外一个例子，无论是在非洲和掠夺性的活动发生在非洲，中共今天的模式是做很长时间里一直是中国历史的一部分，即建立把北京当作中央王国来进贡的附庸国。”

蓬佩奥称，“中国的这种做法有很长的历史，对全世界构成巨大的风险，而且特朗普总统意识到它对美国构成的真正风险。”他说，“在各个阵线，无论是外交还是经济，美国都在顶回去。我们不再会屈膝或者右脸被打转过左脸。我们将要求中共以我们要求其他所有国家同样的方式来行事。”此外，他还透露称，美国在过去数月一直与厄瓜多尔合作致力于采用外交手段和平解决这一冲突。

蓬佩奥在接受休伊特的采访时，另被问到俄罗斯和中国声称在新冠疫苗研发问题上取得进展是否可信。他则回答称，“我们看到俄罗斯和中国急着把这些疫苗投放市场，不是试图获得医学或流行病学方面的突破，而是获得政治和外交上的突破。这不符合全世界的最佳利益。”他指出，如果研发出一个不起作用的疫苗，这会造成进一步的破坏以及更多的生命损失。他称，“鉴于中共在病毒问题上的隐瞒，希望他们不要采取进一步将这个世界置于危险之中的行动。”

同样在当天，蓬佩奥还接受了特朗普爱看的福克斯新闻《福克斯与朋友们》（Fox & Friends）节目的专访。他亦表示，无论是在经济还是国防或确保美国人受到中共适当对待等各个层面，特朗普都认真履行这一责任。针对五角大楼的一份报告揭示了中方军力的提升，蓬佩奥谈到，“我确实担心中共的军事能力增加。我相信，特朗普总统将使我们处于确保我们能够保障美国安全的地位。”

北京方面，中国外交部发言人华春莹4日在出席记者会时表示，“蓬佩奥撒谎成性，罔顾基本事实，无视最起码的道德操守，日复一日、不遗余力、不择手段、不厌其烦地污蔑抹黑中国，其服务于一己政治私利的用心昭然若揭。”她说，“作为美国国务卿，蓬佩奥的所作所为不仅严重损害了个人信誉，也给美国国际信誉和形象抹上了污点，实际上已经成为国际关系中一个臭名昭著的反面教材。”