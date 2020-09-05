陆慷：只有加拿大配合美国拘押孟晚舟 加前驻华大使：此人是假消息专家

中国外交部前发言人、外交部美大司司长陆慷9月3日在接受加拿大《环球邮报》专访时表示，美国同111个国家签有双边引渡条约，同时美方也向数十个其他国家政府提出拘押华为首席财务官孟晚舟的要求，其中不乏美国盟友。他称，但只有加拿大政府配合了美方的要求，并提出“事件真相”应由加拿大政府向该国民众告知。

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陆慷当天接受了《环球邮报》驻京分社社长万德山（Nathan VanderKlippe）的专访。采访中双方谈及孟晚舟事件时，万德山提问称，“现在，你是否认为孟晚舟案阻碍了所有其他（加中）双边事务，或者双方仍有可能就其他双边事务开展合作？”对此，陆慷回答说，“在孟晚舟事件上，中国政府和中国人民受到不公正对待，这激起广大中国人民的强烈愤慨。我们希望加拿大政府真正严肃地妥善处理此事，为确保两国合作顺利推进创造条件。”万德山追问，“在孟晚舟仍然滞留加拿大的情况下，（加中）是否有可能开展其他合作？”

陆慷回答说，“两年来，中加两国政府在不同层级保持着外交渠道沟通。同时，从促进两国人民以及世界人民的共同利益出发，双方开展了一些合作。但我要指出，孟晚舟事件会对加拿大政府以及中加双边关系带来更多机会成本。正如我此前所说，如果没有发生孟晚舟事件，中加双方在很多领域都有巨大潜力可以挖掘、有很多机遇值得把握，然而孟晚舟事件使得双方推进合作失去了合适的氛围。”

万德山谈到，“加拿大同美国引渡条约始于1971年，有近50年的历史。在此背景下，美国请求加拿大在某个特定人士抵加时对其予以逮捕，这是一个合法请求。根据加美引渡条约，加方需要采取行动。在你看来，加拿大政府应该怎么做？加拿大政府如果不像已经发生的那样采取行动，在其法律制度下又该如何处理上述引渡请求？因为，在人们看来，这并不像是一个政治阴谋，而是加拿大政府依法办事。”陆慷则问道，“你知道美国政府同多少个国家签订了双边引渡条约吗？”万德山答，“很多。”

陆慷续称，“非常多，有111个国家。你知道在加拿大政府之前，美国政府向多少个国家的政府提出过引渡孟晚舟女士的请求吗？有数十个。实际上，我们也注意到，加政府官员公开表示，加方受到加美双边引渡条约的法律约束。但是，我认为，这其中至少有三个真相，加拿大政府应该向加拿大人民告知。”他续称，“首先，当加拿大政府决定拘押一位无辜的中国公民孟晚舟时，她究竟违反了加拿大哪一条法律？时至今日，她被拘押一年多来，我们仍然没有得到加方的回答，无论是公开渠道还是双边渠道；其次，正如我所说，美国同111个国家签有双边引渡条约，同时美方也向数十个其他国家政府提出拘押孟晚舟的要求。但其他国家的政府没有理会这个荒谬想法，直到孟晚舟女士踏足加拿大，为什么加拿大政府成了这唯一的一个？”

陆慷说，“第三，尽管我们认为这不是一个司法问题，而是一起政治事件，但我们尊重孟晚舟女士和华为公司希望通过走加拿大法律程序解决问题的愿望。针对案件可能涉及滥用程序问题，孟女士的律师团队要求披露一些必要的文件，但却被加拿大政府和加联邦法院拒绝。我认为，加拿大政府应该向加民众清楚告知整个事件的全貌，而不是误导他们。我希望加拿大政府能就上述三个问题作出回答。”

万德山说，“我知道，孟晚舟在去加拿大前曾到访过其他一些同美国有引渡条约的国家，而她在当地并没有被捕。但我不了解，美国曾向你所说的数十个国家提出过引渡请求，包括孟晚舟去过的一些国家。”陆慷指，“是的，包括孟晚舟去过的一些国家。当然，这是因为美国人知道孟晚舟会去那些国家，其中有一些是美国盟友，而且同美国签有双边引渡条约。”万德山说，“这一点之前没有被披露过。你能告诉我这一信息的来源吗？”陆慷指，“这就是我刚才所说，加拿大政府应向加民众告知事件的全貌。”

针对《环球邮报》对陆慷这一说法的报道，《蒙特利尔日报》当天跟踪报道提及，加拿大前驻华大使赵朴（Guy St-Jacques）在接受QUB 电台采访时表示，认为陆慷的这一发言很有趣，但他也警告听众们应警惕这一角色。自2012年10月至2017年1月担任过加拿大驻华大使的赵朴谈到，“（陆慷）是一个虚假消息专家。 我记得他的一些言论，因为他是中加爆发危机初期时（中国外交部）的发言人，实际上，他当时所说的话那么不真实，那么就是夸大的。”针对陆慷此次声称，加拿大是唯一配合美国要求拘押孟晚舟的国家，其他国家并没有理会美方要求的说法，赵朴指，陆慷并未对此给出任何证据。