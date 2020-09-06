出口转内销？杨洁篪：个别大国唯我独尊强权霸凌 毒化国际关系

自北京方面消息，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪9月1日至4日对缅甸、西班牙与希腊进行了正式访问。他在结束访问时接受官媒新华社专访时批评指，“个别大国唯我独尊、强权霸凌，以冷战思维煽动冲突对抗，毒化国际关系。”

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杨洁篪在接受新华社记者书面采访时表示，对上述三国的访问，“可以说，这是一次深化互信之旅，也是一次拓展合作之行，达成了多项重要共识。”他指出，达成的共识包括，“一是巩固政治互信；二是深化互利合作；三是推进抗疫合作；四是促进人文交流；五是共同维护和平和发展。”在谈到对抗新冠疫情问题时，杨洁篪强调，“三国赞同中方主张和理念，强调反对借疫情搞污名化，呼吁国际社会进一步合力抗疫。”

此外，新华社记者据报提问称，“当前，个别大国顽固推行单边主义和霸凌行径，加剧逆全球化倾向，维护多边主义更显迫切。中国和三国如何看待多边主义同单边主义之争？”对此，杨洁篪回答表示，“一个时期以来，单边主义、保护主义的逆风不断冲击和损害国际协调与合作，给世界各国经济社会发展蒙上阴影。个别大国唯我独尊、强权霸凌，以冷战思维煽动冲突对抗，毒化国际关系，多边主义和国际合作受到严重冲击，已经遭致国际社会普遍反对和批评，要求抵制单边霸凌行径、摒弃冷战思维、弘扬多边主义、捍卫多边体系的呼声空前强烈。”

杨洁篪说，“多边主义是第二次世界大战后多边机制运作和发展的重要基础，是推进全球治理的必然要求，是维护世界和平、促进共同发展的有效途径。中方一贯主张，国际秩序绝不是一些国家凌驾于其他国家之上的秩序。主权平等、多边主义仍然是当今世界的主流。我们应当坚定维护多边主义，坚定捍卫以联合国为核心、以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际秩序和国际体系。”他续称，“一些国家国内存在贫富分化、社会不公、治理不力等问题，这是其内部发展成果分配不公造成的，把自身存在的问题归咎于全球化，甚至诿过于人，甩锅推责，煽动冷战思维，制造隔阂和对立，这是完全错误的，这种企图也绝不会得逞。”

杨洁篪表示，“访问期间，我同三国领导人就如何在当前复杂多变的国际形势下，共同维护多边主义和国际公平正义深入交换看法，达成高度共识。三国领导人均表示希望就改善全球治理同中方加强沟通合作，共同支持多边体系。这充分说明维护多边主义仍是国际社会的普遍共识和人心所向。”他说，“三国一致认为，这次疫情再次证明，人类是休戚与共的命运共同体。中国同三国均反对将疫情政治化，对别国污名化。在当前新冠肺炎疫情威胁持续、世界经济遭受重挫的形势下，更需要各国把握时代潮流，共担历史责任，在相互尊重基础上聚同化异，在互利互惠基础上拓展合作，共谋世界各国人民的平安福祉。”

杨洁篪指出，“中方将同三国一道，共同支持世卫组织在全球抗疫中发挥领导作用，加强在联合国、二十国集团、世界贸易组织等多边框架内的协调配合，共同倡导多边主义、自由贸易，维护国际关系稳定，推动国际关系民主化，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。”

另在华盛顿方面，美国国务卿蓬佩奥4日接受了广播节目“休·休伊特秀”（The Hugh Hewitt Show）专访。他在采访中称，“当下的中国共产党既威权统治又深切的渴望在全球进行霸权统治。”他指出，“中共当今的模式就在像历史上那样，建立附庸国，让别的国家向北京这个中央王国朝贡。”蓬佩奥称，“中国的这种做法有很长的历史，对全世界构成巨大的风险，而且特朗普总统意识到它对美国构成的真正风险。”他说道，“在各个阵线，无论是外交还是经济，美国都在顶回去。我们不再会屈膝或者右脸被打转过左脸。我们将要求中共以我们要求其他所有国家同样的方式来行事。”