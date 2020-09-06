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出口转内销？杨洁篪：个别大国唯我独尊强权霸凌 毒化国际关系

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希腊总理米佐塔基斯与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪资料图片
希腊总理米佐塔基斯与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪资料图片 © 路透社图片
作者： 弗林
10 分钟

自北京方面消息，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪9月1日至4日对缅甸、西班牙与希腊进行了正式访问。他在结束访问时接受官媒新华社专访时批评指，“个别大国唯我独尊、强权霸凌，以冷战思维煽动冲突对抗，毒化国际关系。”

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杨洁篪在接受新华社记者书面采访时表示，对上述三国的访问，“可以说，这是一次深化互信之旅，也是一次拓展合作之行，达成了多项重要共识。”他指出，达成的共识包括，“一是巩固政治互信；二是深化互利合作；三是推进抗疫合作；四是促进人文交流；五是共同维护和平和发展。”在谈到对抗新冠疫情问题时，杨洁篪强调，“三国赞同中方主张和理念，强调反对借疫情搞污名化，呼吁国际社会进一步合力抗疫。”

此外，新华社记者据报提问称，“当前，个别大国顽固推行单边主义和霸凌行径，加剧逆全球化倾向，维护多边主义更显迫切。中国和三国如何看待多边主义同单边主义之争？”对此，杨洁篪回答表示，“一个时期以来，单边主义、保护主义的逆风不断冲击和损害国际协调与合作，给世界各国经济社会发展蒙上阴影。个别大国唯我独尊、强权霸凌，以冷战思维煽动冲突对抗，毒化国际关系，多边主义和国际合作受到严重冲击，已经遭致国际社会普遍反对和批评，要求抵制单边霸凌行径、摒弃冷战思维、弘扬多边主义、捍卫多边体系的呼声空前强烈。”

杨洁篪说，“多边主义是第二次世界大战后多边机制运作和发展的重要基础，是推进全球治理的必然要求，是维护世界和平、促进共同发展的有效途径。中方一贯主张，国际秩序绝不是一些国家凌驾于其他国家之上的秩序。主权平等、多边主义仍然是当今世界的主流。我们应当坚定维护多边主义，坚定捍卫以联合国为核心、以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际秩序和国际体系。”他续称，“一些国家国内存在贫富分化、社会不公、治理不力等问题，这是其内部发展成果分配不公造成的，把自身存在的问题归咎于全球化，甚至诿过于人，甩锅推责，煽动冷战思维，制造隔阂和对立，这是完全错误的，这种企图也绝不会得逞。”

杨洁篪表示，“访问期间，我同三国领导人就如何在当前复杂多变的国际形势下，共同维护多边主义和国际公平正义深入交换看法，达成高度共识。三国领导人均表示希望就改善全球治理同中方加强沟通合作，共同支持多边体系。这充分说明维护多边主义仍是国际社会的普遍共识和人心所向。”他说，“三国一致认为，这次疫情再次证明，人类是休戚与共的命运共同体。中国同三国均反对将疫情政治化，对别国污名化。在当前新冠肺炎疫情威胁持续、世界经济遭受重挫的形势下，更需要各国把握时代潮流，共担历史责任，在相互尊重基础上聚同化异，在互利互惠基础上拓展合作，共谋世界各国人民的平安福祉。”

杨洁篪指出，“中方将同三国一道，共同支持世卫组织在全球抗疫中发挥领导作用，加强在联合国、二十国集团、世界贸易组织等多边框架内的协调配合，共同倡导多边主义、自由贸易，维护国际关系稳定，推动国际关系民主化，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。”

另在华盛顿方面，美国国务卿蓬佩奥4日接受了广播节目“休·休伊特秀”（The Hugh Hewitt Show）专访。他在采访中称，“当下的中国共产党既威权统治又深切的渴望在全球进行霸权统治。”他指出，“中共当今的模式就在像历史上那样，建立附庸国，让别的国家向北京这个中央王国朝贡。”蓬佩奥称，“中国的这种做法有很长的历史，对全世界构成巨大的风险，而且特朗普总统意识到它对美国构成的真正风险。”他说道，“在各个阵线，无论是外交还是经济，美国都在顶回去。我们不再会屈膝或者右脸被打转过左脸。我们将要求中共以我们要求其他所有国家同样的方式来行事。”

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