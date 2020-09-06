国民党全代会通过：延续以中华民国宪法为基础的九二共识

国民党今天召开全国代表大会，通过四大改革结论，结论报告指出，应持续推动两岸交往对话，以逆转走向战争的恶意螺旋，避免重演冷战悲剧。在外界关注的两岸论述方面，国民党提出八项主张，包括确定延续以中华民国宪法为基础的九二共识等。

广告 继续浏览后续

国民党今天在台北国父纪念馆召开第20届第4次全国代表大会，由副秘书长柯志恩向全场党代表报告四项改革结论，包括财务稳健、组织改革、青年参与、两岸论述。

在外界关注的两岸论述方面，最终的结论报告指出，应持续推动两岸交往对话，以逆转走向战争的恶意螺旋，避免重演冷战悲剧，确保台湾永享安全繁荣；在两岸持续交往对话过程中，必须坚守中华民国立场，捍卫中华民国主权；国民党不会放弃为中华民族实现民有民治民享的使命；两岸关系的进展，不能以民主自由的妥协为代价，更应彰显台湾推行民主自由法治的宝贵经验。

同时，在四项改革结论中的两岸论述部分，国民党提出了八项具体主张，比较重要的包括：一、中华民国宪法既开创台湾民主自由，又连结两岸，提供两岸往来的法律基础，是稳定两岸关系的盘石；二、两岸官方协商必须正视中华民国宪政秩序，两岸官方互动必须尊重中华民国存在的事实，表述中华民国的空间，是两岸官方协商互动的核心要素。

三、国民党执政时期关于「九二共识、一中各表」的表述，皆本于中华民国宪法，也是两岸求同存异的成功经验，基于中华民国宪法的九二共识，应用以延续两岸互动，并以此寻求互动方式与时俱进；四、反对台湾独立与中共的一国两制。五、大陆应放弃对台用武，推动两岸交往和台美合作同步并行。

国民党主席江启臣致词时指出，中华民国宪法既开创台湾民主自由，又连结两岸，提供两岸往来的法律根基，是稳定两岸关系的盘石。国民党历来关于「九二共识、一中各表」的表述，皆本于宪法。因此他主张，以基于中华民国宪法的九二共识延续两岸互动，并寻求互动方式的与时俱进。

江启臣强调，国民党拚的不只是自己的未来，更是台湾与中华民国的未来，展望疫情过后，未来世界的方向在哪，台湾的定位策略又如何，国民党无可回避，必须回答这些问题。他将请中央党部、立院党团及智库进行「愿景台湾 2030」国政计划，针对国家未来发展的重要问题，向人民提出负责任、可行的愿景蓝图。