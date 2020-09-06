彭博社評中國高官對歐訪問：歐洲剛剛宣布從中國獨立

彭博社9月5日發表評論文章稱，“隨着歐盟在一個越來越美中兩極化的世界中航行，它終於看到有必要團結起來，甚至是對付北京。”文章稱，“中國外交官們原本在歐洲已經度過了糟糕的一年，但本周他們使情況變得更為糟糕。以這種速度，中國國家主席習近平可能會比美國總統特朗普更快，更遠地實現疏遠歐洲的可疑壯舉。”

廣告 繼續瀏覽後續

文章稱，習近平在歐洲地區的首要目標是防止歐盟和美國結盟對付北京。他原希望在定於9月14日與歐盟領導人舉行的峰會上取得突破。該會議原計畫在德國萊比錫舉行，但由於疫情大流行而將改為視頻峰會。正因為此次峰會賭注很高。所以，習近平在上周派遣外交部長王毅到五個歐洲國家進行了準備性的“甜言蜜語行動”。作者認為，事實上，“雙方確實進行了對話，但卻並不那麼甜蜜。“

文章指，王毅到歐洲後所希望聽到的歐洲人慣用的和顏悅色，因為歐洲人比美國人更渴望與中國保持貿易往來和開展業務。取而代之的是，他對自己在訪歐期間在正式禮儀細節之下受到的抵制感到驚訝。文章還特意提到，與王毅在到訪柏林發生的事情相比，在其他國家的訪問中出現的插曲都不值一提。

王毅在與德國外長馬斯（Heiko Maas）舉行的聯合記者會上威脅指，對台訪問的捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）將會為此“付出沉重代價”。他還警告稱，維特齊的此舉使他成為了“ 14億中國人民的敵人”。但王毅話音未落就引起了馬斯地迅速回應。 馬斯站在王毅邊上面對媒體提醒他的訪客，“作為歐洲人，我們採取緊密合作的行動”，並要求受到尊重。他強調，“威脅的聲音不適合這裡”。 馬斯還補充說，歐盟不會成為中美競爭中的“玩物”。 與此同時，來自法國、斯洛伐克和其他歐洲國家的代表也迅速對馬斯的表態和捷克參議院議長維特齊提出聲援和支持。

文章認為，在外交術語如此儀式化的世界中，這一刻不僅標誌着新的歐洲語氣，而且也標誌着新的方向。作者指， 多年來，許多歐洲國家，尤其是德國因出於商業原因每當在中方侵犯人權，利用歐盟的開放市場和霸凌其亞洲領國時會視而不見。其認為，這一時代似乎結束了。文章提到，歐洲國家對中國政府行為不滿的清單實在太長了，包括涉及打壓香港、新疆維吾爾人遭受的迫害、南海爭端和台灣問題等。而北京則堅持上述問題屬於內政。文章稱，這還不算中方就商業問題的強取方式。

文章提到，為了改善中歐之間的經貿糾紛，即將於9月14日舉行的中歐首腦峰會就是旨在雙方間能建立更好的相互投資關係。但經過多年的談判後，歐洲人對中國就其國有或由國家指導的企業在進入歐盟單一市場時，所採取的扭曲競爭或技術掠奪的多種方式所展現的頑固不讓態度感到厭煩。文章稱，與促進中國在歐洲投資的作法相比，歐方反而開始限制中方在歐投資。

不過，作者也強調與美國相比，歐洲在對華問題上所採取的強硬態度更具局限性。來自德國馬歇爾基金會的分析員巴金（ Noah Barkin）表示，與美國期望與中國“脫鉤”不同，歐盟目前只渴望實現（經貿）“多樣化”。文章還認為，最重要的是，歐洲人希望，中美之間的競爭不會像1914年德英兩國之間的競爭那樣陷入激烈的戰爭，而歐盟則將被迫選擇站隊。

文章稱，對於歐洲來說，其目標是在一個日益由兩個不可靠的超級大國主導的世界中保持少量的自治。 而如果拜登在接下來的美國大選中成為下一任美國總統，那麼歐盟將嘗試與其傳統盟友美國合作實現這一目標。 作者指，如果特朗普連任，歐洲將加快（當然是適度地）實現與美中等距。 文章稱，無論哪種方式，都建議中國的外交官在以後的訪問中改變姿態。