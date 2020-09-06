彭博社评中国高官对欧访问：欧洲刚刚宣布从中国独立

彭博社9月5日发表评论文章称，“随着欧盟在一个越来越美中两极化的世界中航行，它终于看到有必要团结起来，甚至是对付北京。”文章称，“中国外交官们原本在欧洲已经度过了糟糕的一年，但本周他们使情况变得更为糟糕。以这种速度，中国国家主席习近平可能会比美国总统特朗普更快，更远地实现疏远欧洲的可疑壮举。”

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文章称，习近平在欧洲地区的首要目标是防止欧盟和美国结盟对付北京。他原希望在定于9月14日与欧盟领导人举行的峰会上取得突破。该会议原计划在德国莱比锡举行，但由于疫情大流行而将改为视频峰会。正因为此次峰会赌注很高。所以，习近平在上周派遣外交部长王毅到五个欧洲国家进行了准备性的“甜言蜜语活动”。作者称认为，事实上，“双方确实进行了对话，但却并不那么甜蜜。“

文章指，王毅到欧洲后所希望听到的欧洲人惯用的和颜悦色，因为欧洲人比美国人更渴望与中国保持贸易往来和开展业务。取而代之的是，他对自己在访欧期间在正式礼仪细节之下受到的抵制感到惊讶。文章还特意提到，与王毅在到访柏林发生的事情相比，在其他国家的访问中出现的插曲都不值一提。

王毅在与德国外长马斯（Heiko Maas）举行的联合记者会上威胁指，对台访问的捷克参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil）将会为此“付出沉重代价”。他还警告称，维特齐的此举使他成为了“ 14亿中国人民的敌人”。但王毅话音未落就引起了马斯地迅速回应。 马斯站在王毅边上面对媒体提醒他的访客，“作为欧洲人，我们采取紧密合作的行动”，并要求受到尊重。他强调，“威胁的声音不适合这里”。 马斯还补充说，欧盟不会成为中美竞争中的“玩物”。 与此同时，来自法国、斯洛伐克和其他欧洲国家的代表也迅速对马斯的表态和捷克参议院议长维特齐提出声援和支持。

文章认为，在外交术语如此仪式化的世界中，这一刻不仅标志着新的欧洲语气，而且也标志着新的方向。作者指， 多年来，许多欧洲国家，尤其是德国因出于商业原因每当在中方侵犯人权，利用欧盟的开放市场和霸凌其亚洲领国时会视而不见。其认为，这一时代似乎结束了。文章提到，欧洲国家对中国行为不满的清单实在太长了，包括涉及打压香港、新疆维吾尔人遭受的迫害、南海争端和台湾问题等。而北京则坚持上述问题属于内政问题。文章称，这还不算中方就商业问题的强取方式。

文章提到，为了改善中欧之间的经贸纠纷，即将于9月14日举行的中欧首脑峰会就是旨在双方间能建立更好的相互投资关系。但经过多年的谈判后，欧洲人对中国就其国有或由国家指导的企业在进入欧盟单一市场时，所采取的扭曲竞争或技术掠夺的多种方式所展现的顽固不让态度感到厌烦。文章称，与促进中国在欧洲投资的作法相比，欧方反而开始限制中方在欧投资。

不过，作者也强调与美国相比，欧洲在对华问题上所采取的强硬态度更具局限性。来自德国马歇尔基金会的分析员巴金（ Noah Barkin）表示，与美国期望与中国“脱钩”不同，欧盟目前只渴望实现（经贸）“多样化”。文章还认为，最重要的是，欧洲人希望，中美之间的竞争不会像1914年德英两国之间的竞争那样陷入激烈的战争，而欧盟则将被迫选择站队。

文章称，对于欧洲来说，其目标是在一个日益由两个不可靠的超级大国主导的世界中保持少量的自治。 而如果拜登在接下来的美国大选中成为下一任美国总统，那么欧盟将尝试与其传统盟友美国合作实现这一目标。 作者指，如果特朗普连任，欧洲将加快（当然是适度地）实现与美中等距。 文章称，无论哪种方式，都建议中国的外交官在以后的访问中改变姿态。