立陶宛外长：欧盟对白俄局势缺乏行动削弱外交信誉

立陶宛外交部长利纳斯·林克维丘斯（Linas Linkevicius）近日在接受英国《金融时报》专访时表示，欧盟对白俄罗斯局势缺乏行动，削弱了欧盟的外交政策信誉。他强调，欧盟需要鼓励白俄罗斯 民主运动，并抵抗来自俄罗斯的影响。

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林克维丘斯表示，欧盟应向白俄罗斯的反对派提供“实质性帮助”，他本人则于周五与两名白俄反对派领袖进行了会面。立陶宛并已向在刚刚过去的白俄总统大选中，被称为“欧洲最后一个独裁者”的卢卡申科的主要竞争对手，反对派阵营候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）提供了庇护。

林克维丘斯在谈到当下欧盟对白俄局势采取的回应时指出，“有时候我们反应太迟，我们采取的措施缺乏统一性，对（该国）社会或当权者没有造成任何印象。” 他说，“当我们不能兑现我们的国家承诺时，它将粉碎我们自己的基础。我们因此必须坚定。”欧盟此前已经宣布不承认白俄罗斯上月举行的大选结果，但在莫斯科明显提出对卢卡申科的支持下，布鲁塞尔和欧盟的各大首都并未向白俄民众提供实质性支持。华盛顿的相关反应也遭到了“拖延和过于温和”的批评。

值得一提的是，在缺乏西方国家的支持之下，季哈诺夫斯卡娅周一在立陶宛首都维尔纽斯接受美国之音采访时表示，该国的政治危机“绝对是内部事务”。她说， “白俄罗斯人民对正在发生的事情负有责任。我们认为我们必须自己解决这个问题。”她还补充说：“但是，如果碰巧我们有一天需要其他国家的帮助，需要组织、调解或谈判，当然任何愿意为我们解决这个问题的国家都将受到邀请。”

立陶宛是欧盟所有成员国向白俄国内反对卢卡申科独裁的示威者们提供支持最为活跃的国家。林克维丘斯就将卢卡申科称为白俄罗斯的“前总统”。立陶宛还与其他波罗的海三国成员拉脱维亚和爱沙尼亚，已对卢卡申科和其29名亲信采取了制裁。林克维丘斯指出，在对卢卡申科政权采取制裁的问题上，更亲睐欧盟采取一致措施，他强调“ 最好是用一种声音说话，因为保持沉默的选择不可被接受。”

自从上世纪90年代从前苏联宣布独立以来，立陶宛一直对红色帝国的继承人俄罗斯持怀疑态度，此前，当俄罗斯在2008年入侵格鲁吉亚，并于6年后吞并乌克兰的克里米亚时，立陶宛曾多次对俄方的侵略性行为发出警告。林克维丘斯表示，与10年前相比，欧盟对当今的俄罗斯“有了更好的了解”。 但他补充说，“我们的同事应该意识到我们所说的不是科幻小说，而是真实发生的事情。”

立陶宛一直反对英德法等欧洲大国提出的，应寻求与莫斯科“重设关系”的看法。林克维丘斯认为，（欧洲大国）从先前与莫斯科的对抗中“没有汲取教训”，因此俄罗斯近年来参与了在叙利亚和利比亚的活动。他说，这些国家“没有处理危机，而是在制造危机”。他强调，欧洲必须为白俄罗斯反对派提供“有意义和切实的”支持。报道指，白俄反对派自身在近日就表现出内部分裂的迹象。他认为，应通过寻找途径来筹集资金并向合适的反对派人选提供帮助。

林克维丘斯指出，“白俄罗斯人民不应感到被抛弃。我们应该为他们提供成为民主国家的视角。如果他们进行改革，肯定可以期望与欧盟更紧密的合作，这将为社会带来好处。” 当被问及欧盟内部是存在东西方分裂时，林克维丘斯回答说，“我不应该称之为分裂。” 他也承认欧盟还有其他问题需要解决，例如希腊和土耳其在地中海东部的领海争端以及新冠疫情大流行问题。

此外，数以千计的白俄罗斯妇女5日再次于首都明斯克举行游行。然而推特等社交媒体平台不断传出有亲卢卡申科安全部队人员，以便衣的方式进入大学校园和在街头将抗议者及路人带走。同日成千上万的该国妇女参加游行，高呼“放开孩子”等口号。游行队伍当天首次有象征着 LGBTQ群体支持者手持彩虹旗加入。据悉，季哈诺夫斯卡娅将于9日与波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）会面。

路透社5日还报道称，白俄罗斯反对派协调委员会高级别成员科瓦尔科娃（Olga Kovalkova）当日已经抵达波兰首都华沙。科瓦尔科娃8月25日被判入狱10天，她自称在出狱后收到白俄罗斯政府通知，如果她不离开白俄罗斯，还会面临逮捕。科瓦尔科娃称自己被带到边境，通过库兹尼察-布鲁兹吉过境点进入波兰，随后抵达华沙。白俄罗斯反对派协调委员会由季哈诺夫斯卡娅成立，科瓦尔科娃是季哈诺夫斯卡娅的助手。