被“證實”曾譏諷陣亡美軍是“傻子”報道屬實 特朗普批假新聞要福克斯開除記者

一向對美國總統特朗普持批評態度的《大西洋月刊》9月3日刊登了一篇引述四名匿名知情人士的報道指，特朗普在2018年出訪法國期間曾在與部下的交流時發表過貶低美軍的言論。福克斯新聞國家安全問題記者格里芬（Jennifer Griffin）隨後在推特上將相關報道內容加以證實。對此，特朗普5日轉發布萊巴特新聞(Breitbart News)的反擊報道指，因為格里芬未對《大西洋周刊》報道中“最為淫穢”的內容加以證實，因此其應對如此的報道遭到僱主福克斯新聞的開除。

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《大西洋月刊》的主編古德堡（Jeffrey Goldberg）在這篇報道中稱，特朗普2018年訪問法國期間曾拒絕參觀巴黎附近的艾納-馬恩美軍墓地（Aisne-Marne American Cemetery）。他被指在按計畫應前往該墓地參加活動的當天早上，在與高級幕僚的交談中稱，“為什麼我要去那個墓地？裡面全是失敗者”（ It’s filled with losers）。特朗普當時未能到訪這一墓地的消息則引起美國媒體的廣泛報道和批評。報道稱，特朗普給出的解釋是，由於當天下雨直升機不能起飛，且負責保護他的美國特勤局以安全為由拒絕讓他前往當地，但這些理由的真實性都遭到了《大西洋月刊》的否認。《大西洋月刊》的報道則稱，特朗普當時之所以臨時取消了行程是因為，“他擔心雨水弄亂自己的頭髮。”

此外，該報道提到特朗普在這次訪問法國期間還在另一個場合說過，那些1800多名在一戰貝洛林苑戰役（Belleau Wood）中犧牲的美國海軍陸戰隊隊員是“傻子”（suckers）。1918年一戰期間，美國海軍陸戰隊曾在貝洛林苑首次參與歐洲的大型戰役，英勇的阻止了德國軍隊向巴黎的推進，並因此一戰成名。去年法國總統馬克龍訪問美國期間還特意向白宮贈送了一株來自貝洛林苑的樹苗，並與特朗普親自在白宮草坪舉行植樹儀式，以示兩國的歷史盟友和友好關係。

很明顯，在美國這一如此崇尚軍人地位的國家，特別是一直以支持美軍和軍眷而自稱的特朗普被指說出過如此不當的話，這一報道內容被大量對特朗普持批評態度的主流媒體轉發和評論。為此，特朗普內閣中的國務卿蓬佩奧和國防部長埃斯珀相繼出面否認了對他們上級的這一指控。就連與特朗普存在巨大政見分歧和個人恩怨並為此出書的，前總統國安事務助理博爾頓也在接受媒體的採訪中否認聽到了《大西洋月刊》報道中所提到，特朗普對犧牲美軍士兵的“挑釁性發言”。

就在特朗普因此受到政敵和媒體的重壓之際，過去被認為是右翼媒體的福克斯新聞國安事務記者格里芬自4日以來接連發推，對《大西洋月刊》報道中所提到特朗普對美軍先烈的不敬言論加以證實。在其中的一則推文中，格里芬寫道，“一名特朗普政府前任高官稱，‘當總統談到越戰時，他說，這是很蠢的戰爭，去的人都是傻子’。”這名消息人士還稱，“總統曾就美國老兵的話題說過，‘他們（在戰爭中）能獲取什麼，他們又掙不到錢’。”其還稱，“這是總統人格上的缺陷，他不明白為何有人要為國捐軀，他認為很不值得。”要知道特朗普本人就因為在年輕時未赴越戰戰場而曾在競選中飽受詬病。

格里芬還在推文中寫道，“我閱讀了《大西洋月刊》文章中的一些引文。 這位前特朗普政府官員說：‘總統會這樣說。他不知道為什麼人們參軍'。‘他會想，他們為什麼這樣做'？”格里芬稱，特朗普那次之所以沒有前去到訪艾納-馬恩美軍墓地是因為，訪問中馬克龍說了一些質疑有關美國的可依賴性及對歐盟軍隊的需求讓他不高興的話。格里芬稱，“他問了為什麼他要求兩個墓地，‘為什麼我要去兩個墓地’。”

格里芬還稱，當時特朗普團隊的人員告訴他可以取消這一行程，並同時警告他，“但如果這麼作媒體將因為這個殺了你”。她還稱，“聽到這話後，總統像大黃蜂一樣生氣”。針對格里芬的一系列相關推文，特朗普周六晚在推特上轉發了保守派媒體萊巴特新聞對《大西洋月刊》報道和格里芬的反攻，並帖文指格里芬未就《大西洋月刊》中最“淫穢”的部分加以證實。他還稱，“格里芬寫出這種報導該被炒魷魚。甚至沒來電要求我們評論。福斯新聞完了！”