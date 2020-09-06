被“证实”曾讥讽阵亡美军是“傻子”报道属实 特朗普批假新闻要福克斯开除记者

一向对美国总统特朗普持批评态度的《大西洋月刊》9月3日刊登了一篇引述四名匿名知情人士的报道指，特朗普在2018年出访法国期间曾在与部下的交流时发表过贬低美军的言论。福克斯新闻国家安全问题记者格里芬（Jennifer Griffin）随后在推特上将相关报道内容加以证实。对此，特朗普5日转发布莱巴特新闻(Breitbart News)的反击报道指，因为格里芬未对《大西洋周刊》报道中“最为淫秽”的内容加以证实，因此其应对如此的报道遭到雇主福克斯新闻的开除。

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《大西洋月刊》的主编古德堡（Jeffrey Goldberg）在这篇报道中称，特朗普2018年访问法国期间曾拒绝参观巴黎附近的艾纳-马恩美军墓地（Aisne-Marne American Cemetery）。他被指在按计划应前往该墓地参加活动的当天早上，在与高级幕僚的交谈中称，“为什么我要去那个墓地？里面全是失败者”（ It’s filled with losers）。特朗普当时未能到访这一墓地的消息则引起美国媒体的广泛报道和批评。报道称，特朗普给出的解释是，由于当天下雨直升机不能起飞，且负责保护他的美国特勤局以安全为由拒绝让他前往当地，但这些理由的真实性都遭到了《大西洋月刊》的否认。《大西洋月刊》的报道则称，特朗普当时之所以临时取消了行程是因为，“他担心雨水弄乱自己的头发。”

此外，该报道提到特朗普在这次访问法国期间还在另一个场合说过，那些1800多名在一战贝洛林苑战役（Belleau Wood）中牺牲的美国海军陆战队队员是“傻子”（suckers）。1918年一战期间，美国海军陆战队曾在贝洛林苑首次参与欧洲的大型战役，英勇的阻止了德国军队向巴黎的推进，并因此一战成名。去年法国总统马克龙访问美国期间还特意向白宫赠送了一株来自贝洛林苑的树苗，并与特朗普亲自在白宫草坪举行植树仪式，以示两国的历史盟友和友好关系。

很明显，在美国这一如此崇尚军人地位的国家，特别是一直以支持美军和军眷而自称的特朗普被指说出过如此不当的话，这一报道内容被大量对特朗普持批评态度的主流媒体转发和评论。为此，特朗普内阁中的国务卿蓬佩奥和国防部长埃斯珀相继出面否认了对他们上级的这一指控。就连与特朗普存在巨大政见分歧和个人恩怨并为此出书的，前总统国安事务助理博尔顿也在接受媒体的采访中否认听到了《大西洋月刊》报道中所提到，特朗普对牺牲美军士兵的“挑衅性发言”。

就在特朗普因此受到政敌和媒体的重压之际，过去被认为是右翼媒体的福克斯新闻国安事务记者格里芬自4日以来接连发推，对《大西洋月刊》报道中所提到特朗普对美军先烈的不敬言论加以证实。在其中的一则推文中，格里芬写道，“一名特朗普政府前任高官称，‘当总统谈到越战时，他说，这是很蠢的战争，去的人都是傻子’。”这名消息人士还称，“总统曾就美国老兵的话题说过，‘他们（在战争中）能获取什么，他们又挣不到钱’。”其还称，“这是总统人格上的缺陷，他不明白为何有人要为国捐躯，他认为很不值得。”要知道特朗普本人就因为在年轻时未赴越战战场而曾在竞选中饱受诟病。

格里芬还在推文中写道，“我阅读了《大西洋月刊》文章中的一些引文。 这位前特朗普政府官员说：‘总统会这样说。他不知道为什么人们参军'。‘他会想，他们为什么这样做'？”格里芬称，特朗普那次之所以没有前去到访艾纳-马恩美军墓地是因为，访问中马克龙说了一些质疑有关美国的可依赖性及对欧盟军队的需求让他不高兴的话。格里芬称，“他问了为什么他要求两个墓地，‘为什么我要去两个墓地’。”

格里芬还称，当时特朗普团队的人员告诉他可以取消这一行程，并同时警告他，“但如果这么作媒体将因为这个杀了你”。她还称，“听到这话后，总统像大黄蜂一样生气”。针对格里芬的一系列相关推文，特朗普周六晚在推特上转发了保守派媒体莱巴特新闻对《大西洋月刊》报道和格里芬的反攻，并帖文指格里芬未就《大西洋月刊》中最“淫秽”的部分加以证实。他还称，“格里芬写出这种报导该被炒鱿鱼。甚至没来电要求我们评论。福斯新闻完了！”