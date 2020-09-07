经贸谈判英国与欧盟都强硬 约翰逊定10月15日最后期限

英国与欧盟第8轮谈判本周将在伦敦登场，双方态度日趋强硬，互相指责对方不肯让步，采取政治边缘政策。外界担心双方谈判若破局，恐将陷入「无协议」的混乱状态。

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据法新社消息，脱欧后谈贸易协议，英相定最终期限为10月15日。英国首相约翰逊（Boris Johnson）周日就英国脱欧后与欧洲联盟（EU）的贸易协议给出10 月15日最后期限。英国首席谈判代表佛罗斯特（David Frost）罕见接受报纸专访，内容曝光，他几乎没有做出什么表态来升高外界对谈判将取得突破的期待，仅承诺绝对不会对英国的红线有所妥协。

据欧盟谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）稍早表示，谈判完全取决于欧盟进入英国渔业水域和国家援助规范订立协定的必要性，但英国没有让步。欧盟早已指出，鉴于文本需要翻译且经过欧洲议会（European Parliament）批准，因此协议可能最快10月中旬才能达成。

消息说，虽然约翰逊数月来拒绝确认一个确切的截止日期，不过最后还是答应了。据约翰逊表示，若要让协议在年底前生效，英国就必须在10月15日的欧洲理事会（European Council）前与欧洲盟友达成协议。

澳大利亚与欧盟依据世界贸易组织（World Trade Organization）的规范和关税来进行贸易，约翰逊认为这对英国来说也不啻为一个「好的结果」。约翰逊政府曾表示希望能「零关税、零配额」。