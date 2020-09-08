俄反对派领袖人物纳瓦尔尼脱离人工昏迷

引发普遍震惊的俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼中毒事件，仍在发酵。随着纳瓦尔尼从人工昏迷中苏醒，此一事件将有进一步进展。据本台报道说，目前轮值欧盟主席的德国，医疗诊断确定纳瓦尔尼遭下毒，而且证实毒物与数年前在伦敦遭到毒杀的前俄罗斯特工人员毒药相同。德国要求俄罗斯在数日内给予解释。俄罗斯否认官方卷入下毒。

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据法新社消息，俄罗斯异议人士纳瓦尼逐渐摆脱呼吸器。据收治俄罗斯异议人士纳瓦尔尼的德国柏林医院星期一稍晚表示，纳瓦尔尼现已脱离诱发昏迷，并逐渐摆脱机械式呼吸辅助设备。根据德国说法，纳瓦尼是受到神经毒剂「诺维乔克」攻击。

柏林夏里特医院（Charite）今天发布声明表示，44岁的纳瓦尔尼（Alexei Navalny）「对言语刺激有反应」，情况「已经改善」，但是「现在要评估他严重中毒有何长期后遗症仍太早」。

法新社说，纳瓦尼是俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）的主要政敌。他上月在搭乘航班途中感到不适，并且在西伯利亚地区鄂木斯克市（Omsk）的医院接受治疗两天后，转送德国治疗。

消息没有提及纳瓦尔尼是否恢复思维与说话功能。