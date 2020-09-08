塞科和谈含经济协议 通讯不用无信任商家 华为或躺枪

图为塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）和科索沃总理霍蒂（Avdullah Hoti）于2020年9月4日于美国白宫由美国总统特朗普斡旋签署经济和平协议。

塞尔维亚和科索沃两国为多年世仇，但近日在美国总统特朗普的居中斡旋之下，双方同意放下政治上的歧见，先从经济方面开始合作，塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）和科索沃总理霍蒂（Avdullah Hoti）于9月4日在白宫签署了一项协议，迈出破冰的第一步。新的消息指，双方经济和解包含不用不信任的通讯商家。评论认为，华为可能意外中枪。

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据自由时报今天报道称，塞尔维亚与科索沃破冰和谈，华为或意外中枪。该报道引据《华尔街日报》消息，除了经济方面，两国也在协议中承诺，双方的网络通讯系统不会使用“不受信任的供应商”所提供的5G设备，也禁止此类供应商日后参与国内的5G建设。

该报称，尽管协议并未明文指出“不受信任的供应商”是哪些公司，但双方官员均认为这是暗指华为等中国公司，这也代表华为在欧洲市场将再一次受到打击。

根据柏林墨卡托中国研究中心（MERICS）的统计，英国、法国以及斯洛文尼亚已加入美国阵营彻底封杀华为；而波兰、捷克、丹麦、荷兰、挪威、葡萄牙等也宣布会排除一部分由华为提供的网络设备，目前仅剩德国、意大利等尚未做出决定。

此前多个报道均指塞尔维亚与中国关系友好。