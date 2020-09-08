特朗普称与中国更大脱钩 大幅缩减与中国的经济关系

美国总统特朗普表示，他打算遏制美国与中国的经济关系。他威胁要惩罚任何在海外创造就业机会的美国公司，并禁止那些在中国做生意的公司赢得联邦合同，这与拜登形成对比。特朗普就此批评拜登愚蠢。

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据华尔街日报引述消息bd，特朗普誓言大幅缩减美国与中国的经济关系。据特朗普说，“我们将在美国制造关键的制造用品，我们将创建'美国制造'税收抵免，并将我们的工作带回美国，并对那些背弃美国在中国和其他国家创造就业机会的公司征收关税。”

特朗普在周一的白宫新闻发布会上对民主党的对手进行了详细的抱怨。特朗普在谈到美国公司时说：“如果他们实在是做不到，那就让他们缴纳大笔税款，在其他地方建造它并将其运送到我们的国家。” “我们将禁止与外包给中国的公司签订联邦合同，并责令中国对这种病毒在全球的传播负责。”

该报道说，特朗普最近接受了将美国经济与中国“脱钩”的想法，这是美国对中鹰派的想法。他说：“无论是脱钩还是对我已经在做的（对中国施加高额关税），” “我们将结束对中国的依赖，因为我们不能依赖中国，我不希望他们像现在这样建设一支军队，他们用我们的钱来建设军队。”

研究表明，与美国脱钩将使中国的经济增长降至3.5％。

特朗普没有透露何时实施政策，而是将这些举措作为第二阶段议程的一部分。

特朗普批评了拜登。据该报道，特朗普说：“如果拜登获胜，中国将获胜，因为中国将拥有美国这个国家。” “这是我们历史上最重要的选举，不错！是我们历史上最重要的选举。在我的管理下，我们将使美国成为世界制造业的超级大国，我们将一劳永逸地结束对中国的依赖。”

该报道说，特朗普试图使中国成为选举年问题。他将拜登描绘成北京的走狗，并试图撇清责任责怪中国的冠状病毒问题，因为民意调查显示，公众普遍反对总统处理大流行病。拜登反对总统的论点，指责特朗普对中国保持软心，以确保在一月份达成所谓的“第一阶段”贸易协议，并且只是在他的政府失去对冠状病毒爆发的控制权之后才强化自己的立场。