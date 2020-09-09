特朗普竞选资金传告急 或自掏腰包上亿史无前例

美国总统选举竞争如火如荼。自2019年初以来，特朗普的竞选连任团队已花费8亿美元之谱，金额是拜登的两倍多。特朗普起跑时间比对手早，竞选团队也曾自夸战力充沛，但据传特朗普的募款列车已经减速停滞下来。特朗普似乎坦承其连任竞选团队已找不到捐款人，他恐怕得自掏腰包。

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据法新社消息，特朗普疑坦承募款告急，连任之路得恐自掏腰包。

美国总统特朗普昨天展开摇摆州造势之旅，矛头对准民主党总统候选人拜登大肆攻击；不过，特朗普似乎坦承其连任竞选团队已找不到捐款人，他恐怕得自掏腰包。当记者询问特朗普是否自掏腰包来造势，他回答：「如果我必须花自己的钱，我会花。无论代价，我们必须赢。」

特朗普在佛罗里达州演讲之后，旋即转往北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆（Winston-Salem）造势。特朗普若想在11月3日击败民主党候选人拜登（Joe Biden），几乎肯定非得拿下这两州不可。

据该报道说，特朗普以一贯招牌作风，戏谑、辱骂加上过度自我吹嘘，来娱乐他的粉丝群众。他说，拜登将会带来「暴力流氓」，以及「前所未见的经济肃条」。

消息说，特朗普10日将赴另一个摇摆州密西根州，周末将前往内华达州。而11日当天，特朗普与拜登都将现身宾州，那又是一个兵家重镇。

自2019年初以来，特朗普的竞选连任团队已花费8亿美元之谱，金额是拜登的两倍多。而特朗普起跑时间比对手早，竞选团队也自夸战力充沛，但据传特朗普的募款列车已经减速停滞下来。

法新社说，反观拜登，他最初以缓慢、资金不足之姿展开前进白宫之路，8月募款成绩却跌破外界眼镜的高达3.65亿美元，打破先前单月纪录。