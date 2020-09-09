白俄罗斯又有反对派成员遭逮捕

白俄罗斯因上月总统大选争议爆发激烈抗争，反对派所组成协调委员会的律师兹纳科本是少数尚未被捕的成员之一，不过他的同事说，兹纳科今天被数名蒙面男子抓走。兹纳科曾是该协调委员会7名成员最后一位尚未被逮捕者。

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据法新社今天报道称，白俄罗斯又传反对派成员兹纳科被捕消息。被捕入狱的前银行家巴巴耶柯（Viktor Babaryko）曾是被看好的总统参选人，而兹纳科（Maxim Znak）则是他的律师。巴巴耶柯的新闻联络部门透露，兹纳科本应参与视讯会议但没有现身，而是对这个组织发出「面具」这个字。一名目击者也说，在兹纳科办公室附近的大马路上，目睹数名身穿便服及戴口罩的男子拘捕现年39岁的兹纳科。

兹纳科的律师则表示，他的当事人的住处也被国家调查委员会搜索，并说兹纳科将面临法律诉讼。

除了72岁的女作家、白俄罗斯诺贝尔文学奖得主亚历塞维奇（Svetlana Alexievich）之外，协调委员会（Coordination Council）主席团7名成员中，兹纳科是最后一位尚未被逮捕者。

针对大选结果引发争议，现任总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）领导的政府展开强力镇压，其他反对派成员大多已被拘捕或被迫离开白俄罗斯。仍留在白俄罗斯的最知名反对派人物柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova），昨天因撕毁护照及跳车以防当局把她驱逐出境后，于乌克兰边境被捕。

白俄罗斯总统大选上月9日落幕，反对派主要总统候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）拒绝承认卢卡申科赢得第6任期后，反对派成员筹组协调委员会以确保政权和平转移。