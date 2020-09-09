美国海关加大力度对中国学生盘查

美国边境官员对中国学生加大盘查力度。据悉，在美国进行飞行前检查是“中国行动计划”(China Initiative)的一部分，这项旨在打击中国的间谍活动和技术盗窃的计划是两个超级大国之间的诸多摩擦点之一。

广告 继续浏览后续

据英国金融时报今天报道称，美国边境官员对中国学生加大盘查力度。而中国理科学生指责美国边检人员对他们进行侵扰性盘问，并在他们离境时迫使他们交出电子设备。

该报道说，中国理科学生指责美国边检人员对他们进行侵扰性盘问，并在他们离境时迫使他们交出电子设备，这加剧了他们的如下担忧，即他们正成为中美日益紧张关系的牺牲品。

过去两年里，美国当局起诉了数十名中国研究人员，罪名包括窃取商业机密以及在签证申请中隐瞒与军方的关系。但学者们批评了这种在校园里抹黑华裔的做法。机场的审讯加剧了在美中国留学生的不安情绪。在美国继续抗击新冠疫情传播之际，他们在艰难负担飞离美国的费用。

根据美国国际教育协会(Institute of international Education)的数据，2018-19年度有近37万中国留学生在美国学习，占美国国际学生总数的三分之一。

但越来越多的美国大学正考虑购买保险，以防范中国籍学生入学人数下降带来的影响。

据该报道称，今年世界最大的两个经济体的关系在几个方面出现恶化，包括贸易、香港的地位以及新冠大流行的起源。

美国联邦调查局(FBI)正在对与中国有关的间谍活动展开大约2000起积极调查。上周，美国政府限制了中国高级外交官访问美国校园。

美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union)注意到，在特朗普政府执政期间，美国边境对电子设备的无证搜查有所增加。该组织正代表那些在没有搜查令的情况下遭搜查的旅行者向政府提起诉讼。

据报道说，美国海关及边境保护局(US Customs and Border Protection)表示，在截至2019年10月的12个月里，该局检查了40913件设备，同比增长22%。

自2018年以来，美国司法部(DoJ)负责国家安全的助理部长约翰•德默斯(John Demers)一直在领导司法部发起的针对窃取商业机密的“中国行动计划”。

金融时报说，近年来，由于签证限制以及对政治和种族关系紧张造成的不友好环境的担忧，中国学生对美国大学的兴趣已经减弱。咨询公司启德教育(EIC Education)的数据显示，2019年，英国超过美国成为中国学生首选的留学目的国。