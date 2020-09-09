美国5G基站赶走华为订用三星和爱立信

据韩国三星电子宣布，将向美国最大移动通信运营商威瑞森通信公司供应新一代通信标准“5G”基站。订单额为7.9万亿韩元（约合人民币454.4亿元），相当于三星基站相关业务年销售额的1.6倍。据悉美国还向瑞典爱立信等下了订单。

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据日本经济新闻报道，三星将向美国最大移动通信商供应5G基站。该报道说，在通信基站领域，中国华为技术拥有最高份额，但在中美高科技摩擦背景下，越来越多的国家避免使用华为基站。三星在基站市场上排在全球第5位。韩国正在全球率先完善5G基础设施，三星将在该领域运用此前积累的技术。

三星和威瑞森的合同签到2025年，为期5年，三星负责在美国引进和维护5G通信基站。在国土广袤的美国，当前尚只有部分区域提供5G服务。威瑞森通信计划每年进行180亿美元的设备投资，除了三星外，还向瑞典爱立信等下了订单。

韩国于2019年春季启动5G商用服务，正在全国建立5G通信网。三星打算运用在自己国家构建通信网的经验，加快在海外拓展业务。在美国，三星一直为获得订单做准备，包括2020年1月收购网络系统研发公司等。

日本经济新闻说，根据英国Omdia公司的调查，在2019年通信基站市场上，华为的份额占34％，排在第一位。其后是瑞典爱立信（24％）、芬兰诺基亚（19％），三星仅排在第5位。