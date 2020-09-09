美國海關加大力度對中國學生盤查

美國邊境官員對中國學生加大盤查力度。據悉，在美國進行飛行前檢查是“中國行動計畫”(China Initiative)的一部分，這項旨在打擊中國的間諜活動和技術盜竊的計畫是兩個超級大國之間的諸多摩擦點之一。

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據英國金融時報今天報道稱，美國邊境官員對中國學生加大盤查力度。而中國理科學生指責美國邊檢人員對他們進行侵擾性盤問，並在他們離境時迫使他們交出電子設備。

該報道說，中國理科學生指責美國邊檢人員對他們進行侵擾性盤問，並在他們離境時迫使他們交出電子設備，這加劇了他們的如下擔憂，即他們正成為中美日益緊張關係的犧牲品。

過去兩年裡，美國當局起訴了數十名中國研究人員，罪名包括竊取商業機密以及在簽證申請中隱瞞與軍方的關係。但學者們批評了這種在校園裡抹黑華裔的做法。機場的審訊加劇了在美中國留學生的不安情緒。在美國繼續抗擊新冠疫情傳播之際，他們在艱難負擔飛離美國的費用。

根據美國國際教育協會(Institute of international Education)的數據，2018-19年度有近37萬中國留學生在美國學習，佔美國國際學生總數的三分之一。

但越來越多的美國大學正考慮購買保險，以防範中國籍學生入學人數下降帶來的影響。

據該報道稱，今年世界最大的兩個經濟體的關係在幾個方面出現惡化，包括貿易、香港的地位以及新冠大流行的起源。

美國聯邦調查局(FBI)正在對與中國有關的間諜活動展開大約2000起積極調查。上周，美國政府限制了中國高級外交官訪問美國校園。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)注意到，在特朗普政府執政期間，美國邊境對電子設備的無證搜查有所增加。該組織正代表那些在沒有搜查令的情況下遭搜查的旅行者向政府提起訴訟。

據報道說，美國海關及邊境保護局(US Customs and Border Protection)表示，在截至2019年10月的12個月里，該局檢查了40913件設備，同比增長22%。

自2018年以來，美國司法部(DoJ)負責國家安全的助理部長約翰•德默斯(John Demers)一直在領導司法部發起的針對竊取商業機密的“中國行動計畫”。

金融時報說，近年來，由於簽證限制以及對政治和種族關係緊張造成的不友好環境的擔憂，中國學生對美國大學的興趣已經減弱。諮詢公司啟德教育(EIC Education)的數據顯示，2019年，英國超過美國成為中國學生首選的留學目的國。