美国中东反贪 制裁黎巴嫩两位前部长

美国指责黎巴嫩的两名前部长卷入了与真主党有关的腐败丑闻，并宣布对这两位分别属于伊斯兰教什叶派和天主教马龙派的黎巴嫩议会多数党成员实施制裁。

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据本台RFI法广记者Paul.K周三（2020年9月9日）发自贝鲁特报道，美国财政部制裁的这两名黎巴嫩要员都是众所周知的名人，分别属于与真主党结盟的两个政党。其中一人是刚刚在2020年初离任的前财政部长H. Khalil，他是现议长最亲信的助理，领导着一个什叶派运动团体。而另一位同样也是在2020年初刚刚离任的前交通与公共工程部长Y. Fenianos则是天主教马龙派北黎巴嫩领导人的一名亲信。

美国的制裁决定属于一种转折。这是首次针对两名属于黎巴嫩执政联盟 ˎ 议会多数党的成员。美国财政部在声明中指责这两位黎巴嫩要员为真主党提供装备支持，有贪腐行为。

本台RFI法广RFI在贝鲁特记者注意到，与这两名黎巴嫩要员有关的政党没有对美国的制裁决定立即做出反应。在社交媒体上，针对美国制裁措施的讨论已经热火朝天。

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在哈里里家族内，正在与其兄弟S. HARIRI争夺黎巴嫩逊尼派领导人地位的生意人B.HARIRI对美国的制裁决定表示欢迎。相反，一名亲真主党的前部长则批评美国的这一制裁措施政治化，不公正。

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