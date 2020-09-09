美國中東反貪 制裁黎巴嫩兩位前部長

美國指責黎巴嫩的兩名前部長捲入了與真主黨有關的腐敗醜聞，並宣布對這兩位分別屬於伊斯蘭教什葉派和天主教馬龍派的黎巴嫩議會多數黨成員實施制裁。

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據本台RFI法廣記者Paul.K周三（2020年9月9日）發自貝魯特報道，美國財政部制裁的這兩名黎巴嫩要員都是眾所周知的名人，分別屬於與真主黨結盟的兩個政黨。其中一人是剛剛在2020年初離任的前財政部長H. Khalil，他是現議長最親信的助理，領導着一個什葉派運動團體。而另一位同樣也是在2020年初剛剛離任的前交通與公共工程部長Y. Fenianos則是天主教馬龍派北黎巴嫩領導人的一名親信。

美國的制裁決定屬於一種轉折。這是首次針對兩名屬於黎巴嫩執政聯盟 ˎ 議會多數黨的成員。美國財政部在聲明中指責這兩位黎巴嫩要員為真主黨提供裝備支持，有貪腐行為。

本台RFI法廣RFI在貝魯特記者注意到，與這兩名黎巴嫩要員有關的政黨沒有對美國的制裁決定立即做出反應。在社交媒體上，針對美國制裁措施的討論已經熱火朝天。

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在哈里里家族內，正在與其兄弟S. HARIRI爭奪黎巴嫩遜尼派領導人地位的生意人B.HARIRI對美國的制裁決定表示歡迎。相反，一名親真主黨的前部長則批評美國的這一制裁措施政治化，不公正。

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