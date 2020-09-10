俄罗斯反对派领袖遭下毒 蓬佩奥质疑俄高层下令 莫斯科驳斥

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼疑似遭人下毒，正在德国救治。美国国务卿蓬佩奥质疑，这起事件可能有俄国高官授意。俄罗斯驳斥德国与美国的下毒指控，并称毫无证据。德国轮值欧盟主席，要求俄罗斯当局限期数日给予解释。

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据法新社消息，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼疑似遭人下毒，正在德国救治。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）昨天表示，这起事件可能有俄国高官授意。

44岁的纳瓦尔尼（Alexei Navalny）在俄罗斯担任律师，是知名反贪腐运动人士，经常猛烈批评俄罗斯总统普京。纳瓦尔尼8月在西伯利亚搭机前喝了一杯茶，在航程中突然病重，先在俄罗斯医院救治后，被送往德国柏林继续接受治疗。

据蓬佩奥说，纳瓦尔尼疑遭下毒事件很有可能是俄罗斯政府高阶官员授意。蓬佩奥接受保守派电台主持人夏皮洛（Ben Shapiro）访问时说：「我认为，全世界的人对这种行动都心知肚明。」据蓬佩奥指，「当人们看到异议人士遭下毒，并认知到高阶俄罗斯官员实际上很可能是始作俑者，我认为这对俄罗斯人民来说很不利。」蓬佩奥还说，美国与欧洲盟邦都希望俄罗斯追究责任，并表示美国政府也会试着找出犯案人，「我们会关注这件事，我们会评估，并确保我们尽己所能降低事件重演的风险」。

据法新社报道称，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼疑似遭人下毒，正在德国救治，德方认为他确实中了神经毒剂。俄罗斯昨天强烈抗议，指控德方说法毫无根据。俄罗斯外交部表示，已召见德国驻俄大使冯盖尔（Geza Andreas von Geyr），抗议德方「对俄罗斯缺乏根据的指控及最后通牒」，且「德国明显利用（纳瓦尼的）状况作为败坏我国名声的藉口」。

俄国外交部还呼吁德国回覆俄国检方要求，提出医疗资料等证据，说明德国何以宣称纳瓦尼遭人施以神经毒剂诺维乔克（Novichok）。俄国外交部还表示，若德国拿不出证据，会被视为「具敌意的重大挑衅」，将损害俄德关系，并严重牵连国际情势。

七大工业国集团（G7）外交部长稍早要求俄国迅速找出并起诉此案元凶。俄国外交部的回应是谴责这波「正在进行的大规模假新闻宣传」，认为目的是「挑动制裁情绪」，而不是为了纳瓦尔尼的健康，也不是为了找出纳瓦尔尼住院的真正原因。

法新社说，纳瓦尔尼的盟友表示，使用诺维乔克这种军事级神经毒剂，意味唯一可能下手的就是俄国官方；但俄国政府极力否认。