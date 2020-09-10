捷克参议长访台或真刮台湾热风 多国表意愿意造访 反是台湾实情相劝待明年

尽管COVID-19疫情阻碍跨国境往来，近月来台湾却接连迎来高层外国政要访团；美国卫生部代表团及捷克议会代表团的来访，也使宾主双边的国际能见度同步大增。台湾外交部内官员透露，由于访团在防疫取经、合作洽谈上均收获不少，加上台湾的高规格接待，包括美、欧、日及亚洲其他国家政坛人士，也向台湾表达访台意愿。

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据上报今天透露，美日捷来访掀各国哈台潮，外交部急劝“明年也很好”。据透露，除了美国国务院次卿克拉奇（Keith Krach）可能在今年内率团访台之外，曾邀请外交部长吴钊燮亲赴丹麦演说的北约前秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）、立场友台的瑞典外贸部长霍尔柏格（Anna Hallberg）据传也都有意访台。台湾外交官员透露，考量外宾来访专案防疫任务负荷极大，以及外交部接待能量有限，对于部分非急迫性的访台要求，只能恳请对方安排明年时间。

据该报道指，多国政要私下表态想访台，台湾外交部怕接待不及。受限于防疫需求，国际间跨境往来及国际活动因而停摆，多项重大国际会议也改采线上形式进行。影响所及，台湾今年政坛盛事正副总统就职典礼，以及秋天的国庆大会，都未规划邀请外国访团；而推动台湾国际参与的年度例行性重大活动如WHA、APEC峰会、联合国大会等，都因会议形式不同而使推案或参与方式有所调整。

据该报说，抗疫反成突破契机，也炒热台湾国际声量。原本以为是外交部业务因疫情“度小月”的一年，却因为国际活动改采网络进行，出现了许多突破契机；从最早的2月台湾公卫专家参与WHO线上专家会议，到五二〇美国副国家安全顾问博明（Matthew Pottinger）等多名外国政府高层以视讯方式祝贺蔡英文总统就职，以及蔡英文、吴钊燮、卫福部长陈时中及政务委员唐凤等台湾政府高层以视讯方式参与多项国际会议，大幅提高台湾国际声量。

在台湾疫情控制的情况下，美国卫生部长阿札尔（Alex Azar）及捷克参议院议长韦德齐（Miloš Vystrčil）先后率团访台，其间又有日本前首相森喜朗来台悼唁前总统李登辉，在国际媒体大量报导下，台湾俨然成为疫情中外交活动的新热点。

上报说，台湾外交官员透露，其实在韦德齐宣布规划访台之后，便陆续有一些国家政要向我方表达有意来台访问的想法；在阿札尔及韦德齐先后来台访问，掀起国际舆论热烈讨论影响下，近两三个月来一直有外国政要私下向外馆及外交表达希望访台的想法。

据了解，除了邻近的日本及其他亚洲国家有议员及卸任高层表达意愿之外，近半年来对中国政策及两岸问题讨论颇多欧洲国家，也有政要与我方接触，探询安排访台行程。尤其韦德齐之行在欧洲掀起一股“台湾热”，原本在疫情之前就曾透露希望访台的拉斯穆森等政要，更希望在情况许可之下早日访台。

外交官员透露，外国政要有意访台，台湾当然十分欢迎，但近月来提出访台要求的外国政要人数明显增加，不但超出外界想像，更超出外交部接待能量；加上目前是疫情非常时期，国内舆论对外宾的防疫措施要求极高，“外交泡泡”的专案防疫任务更让外交部备感责任重大。面对部分不具急迫性的参访计划，台湾也只好请对方稍候至明年再安排。

据参与韦德齐访团接待任务的官员举例，阿札尔访台接待由AIT及台湾外交部合力负责，人数较少、行程也相对单纯，虽然任务繁重但不至太复杂；至于韦德齐一行则高达89人，成员包括政界、企业和随行眷属，必须依需求分不同路线安排，因此除了业管的欧洲司，外交部内各司处都派员支援，府、院及相关部会也有人力支援。

上报引述官员透露，任务繁重并不是问题，只是看到捷克团访宾难得来台，想亲身体验台湾文化，却因防疫而行动受限，为他们感到不舍；甚至有访宾在尝过蔡英文送的台湾小吃之后“恳求”接待人员让他们“坐在车上看一眼夜市”，也觉得于心不忍，希望他们能在疫情过后再次访台。