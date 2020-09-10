Covid-19：特朗普被指曾縮小疫情威脅

美國總統在2020年2月初就知道Coronavirus危險，但在一段時期里，他曾不斷想要盡量縮小疫情的威脅。在與«華盛頓郵報»的記者Bob Woodward的一系列電話採訪錄音里，他曾對此有過清晰的表述。這些訪談的播出即刻招來美國民主黨方面的憤怒反應。

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據本台RFI法廣常駐華盛頓記者Anne.C周四（2020年9月10日）報道，特朗普與«華盛頓郵報»記者的對話是在2月7日。特朗普曾時常把Coronavirus與流感做比較，並認為這一病毒將會就此消失。本周三，當特朗普被問及上述錄音時，他自辯到，那時必須顯示鎮定，不到最後關頭，不能表現出恐慌。而美國拖延了應對疫情的準備。對指責當局疫情管理不善的民主黨人士而言，這些採訪錄音就是特朗普無能的新證據。

美國民主黨總統候選人拜登批評說，這是明知故犯，對美國人民撒謊。就這一對國家的威脅，有意和故意撒謊數月之久。。。這些過失不僅只是以生命為代價，造成經濟陷入黑暗，影響數百萬美國人的生存。拜登認為，特朗普已不再適合擔當其職責。

據本台法文報道提到的統計數字，美國因感染Coronavirus而死亡的人數在周三超過了19萬。

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