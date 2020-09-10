Covid-19：特朗普被指曾缩小疫情威胁

美国总统在2020年2月初就知道Coronavirus危险，但在一段时期里，他曾不断想要尽量缩小疫情的威胁。在与«华盛顿邮报»的记者Bob Woodward的一系列电话采访录音里，他曾对此有过清晰的表述。这些访谈的播出即刻招来美国民主党方面的愤怒反应。

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据本台RFI法广常驻华盛顿记者Anne.C周四（2020年9月10日）报道，特朗普与«华盛顿邮报»记者的对话是在2月7日。特朗普曾时常把Coronavirus与流感做比较，并认为这一病毒将会就此消失。本周三，当特朗普被问及上述录音时，他自辩到，那时必须显示镇定，不到最后关头，不能表现出恐慌。而美国拖延了应对疫情的准备。对指责当局疫情管理不善的民主党人士而言，这些采访录音就是特朗普无能的新证据。

美国民主党总统候选人拜登批评说，这是明知故犯，对美国人民撒谎。就这一对国家的威胁，有意和故意撒谎数月之久。。。这些过失不仅只是以生命为代价，造成经济陷入黑暗，影响数百万美国人的生存。拜登认为，特朗普已不再适合担当其职责。

据本台法文报道提到的统计数字，美国因感染Coronavirus而死亡的人数在周三超过了19万。

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