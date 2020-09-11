台湾军方指控共军连日在西南防空识别区内举行大型军演是严重挑衅

台湾国防部与外交部昨天晚上几乎同时举行记者会，向国内外揭露这两天大陆的军机和军舰大，在台湾西南方海空域举行大规模海空操演，谴责中国的做法是严重挑衅。

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台湾国防部透露，尽管台湾军方以优势兵力应变处理，而且战志高昂，但仍采取「战略容忍」，避免擦枪走火，不过共军并没有接受台湾的善意。

台湾国防部昨晚是由副部长张哲平率领高阶将领举行记者会，国防部联二次长杨静瑟表示，9日、10日接连两天，中共海空军约在上午7点到中午左右，从当面基地起飞，以苏恺三十、歼十型、运八与反潜机等各型机种，配合海军各型船舰，采取多兵力、多架次、多艘次，进入台湾防空识别区内西南海域和空域，实施海空联合演训。

据透露，大陆军机是绕过北纬23度、东经118度的海峡中线南端进入台湾的防空识别区，因此实际操演的范围约有三分之一就在台湾防空识别区内。整个大型操演部署了三股舰艇，最近的一股距离台湾南部陆地只有166公里。

台湾国防部还透露，9日当天，共军出动战机超过30架，实际进入台湾西南方海空域的约有21架次；配合的船舰至少有七艘以上；昨天的兵力部署和9日差不多。台湾始终派遣优势兵力因应，迫使共军无法达到目的，也无法再靠近台湾岛。

台湾国防部补充表示，共军以大规模兵力在西南海域待了非常长的时间，进行海空联合操演，对台湾的空防形成严重挑衅，台湾始终避免擦枪走火，但善意没有被中共接受，所以召开记者会，强调共军此举对台湾产生的威胁与不友善。台湾军方强调，台湾是采取「战略容忍」，避免擦枪走火，希望将军方的苦心与努力向国人与国际说明，让外界判断到底是谁在这个区域进行挑衅与骚扰。

台湾国防部说，台湾理解共军操演必有假想敌，但共军在西南海空域不但大规模操演，当时也没有美方机舰活动，这种针对性的严重挑衅，影响台湾空防安全，试图压缩台湾军机军舰的活动空间，台湾必须对外披露。

不过台湾国防部也强调，军方并没有因为这个状况召回任何休假中的飞行员，共军机舰也没有包围东沙岛；这次的操演也不是国际媒体几个月前所报导的「登陆操演」，因其操演兵力并没有包括火箭军与两栖登陆船团或登陆部队。

除了台湾西南方的军事动态外，台湾东部也有动静。国防部官员表示，海军雷达9月9日、10日侦测到大陆情报船停留在花莲及兰屿外海约40海里的地方，今天则在雷达屏幕消失，分析情报船可能退到90海里的雷达侦测范围以外。

据了解，台湾中山科学研究院9日及10日在九鹏基地进行飞弹试射，射程高度为无限高，可能是试射天弓三型增程飞弹或雄二E增程飞弹，军方分析，大陆情报船的出现，不排除是在搜集情报和参数。