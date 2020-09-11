日本拟派森喜朗等率团赴台参加告别礼拜

8月19，台湾副总统赖清德主持故总统李登辉治丧大员会议决定，9月19日举行李登辉追思告别礼拜，10月7日举行告别礼拜后，李登辉将安葬于五指山国军示范公墓特勋区。为此，日本跨党派议员联盟“日华议员恳谈会”拟派前首相森喜朗为首的访问团，前往台湾参加李登辉的告别仪式。

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李登辉追思告别礼拜将于9月19日上午9时30分在北部新北市真理大学大礼拜堂，由台湾基督长老教会协助，按照基督教礼拜程序进行。

森喜朗等人18日将搭乘包机抵达台湾。19日将出席告别礼拜，计划当天返回日本，设想以非政府“特使”身份出席。

日本前首相森喜朗一行于8月9日午前从东京羽田机场乘包机出发，前往台北松山机场，在与台湾总蔡英文举行会谈后，前往设置李登辉追悼会场的台北市台北宾馆，向李登辉遗像献花并表示悼念。

森喜朗一行是李登辉逝世后最先访问台湾的吊唁代表团。森喜朗一行结束吊唁后于8月9日晚上乘包机飞回日本。

8月的访台时，森喜朗一行以进行核算检测等为条件，被免除了作为新型冠状病毒对策的回国后隔离两周的要求，此次将采用相同措施。

李登辉于7月30日逝世。森喜朗8月9日与“日华议员恳谈会”会长古屋圭司及首相安倍晋三胞弟、自民党众议员岸信夫等一行赴台吊唁。

“日华议员恳谈会”一行8月19日曾在日本国会内进行有关李登辉吊唁团访台的报告会，台北驻日代表处代表谢长廷应邀参加了报告会，鉴于美国派卫生部长阿扎尔访台，台湾中央社记者8月19日问古屋圭司日本向台湾派遣高官的可能性，古屋圭司表示：不仅是议员访台，也期待日本高官访台，并会促进政府实现高官访台。