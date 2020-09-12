19名美跨党派议员致信迪斯尼 质询《花木兰》制作与新疆当局合作

美国国会19名两党参、众两院议员9月11日发表联名公开信，致函迪士尼总裁查佩克（Bob Chapek），要求迪士尼解释该公司在拍摄制作《花木兰》电影时与新疆“安全和宣传机构”之间的合作关系。公开信还对迪士尼提出10大疑问，包括质问该公司为何明知新疆当局涉嫌压迫少数民族，仍选择在当地取景等。

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据美国国会及行政当局中国委员会（CECC）当日发表的声明显示，这些议员们在公开信中向查佩克表示，“我们此番致信是就迪斯尼公司与新疆维吾尔自治区的部分安全和宣传机构在《花木兰》电影制作中的合作提出质询”。声明称，“迪士尼显然与中华人民共和国官员合作，而这些官员是犯下暴行或掩盖犯罪事实的最大责任者，这样的情况令人深感不安。”声明还提到，电影《花木兰》片尾鸣谢名单中出现新疆维吾尔自治区委员会宣传部以及吐鲁番公安局，而美国商务部下属的工业暨安全局（BIS）在2019年10月已将吐鲁番公安局纳入违反“美国外交政策利益”的中国实体名单中，原因是吐鲁番公安局涉嫌侵犯和践踏新疆维吾尔等穆斯林少数民族的人权。

声明指出，在《花木兰》开拍前已有公开信息揭示关押维族人的大规模拘禁营的存在。信中还称，截至2018年7月1日，美国、澳大利亚、英国和香港的主流媒体都已对北京在新疆自治区将数十万，甚至超过一百万的维吾尔人等穆斯林少数民族关押进行了报道。信中强调，该电影决定将部内影片在新疆拍摄并与当地的安全和宣传部门合作的行为，给予了这些犯下或被定性为“种族灭绝”犯罪者默认的合法性。

信中呼吁迪士尼详细说明在拍摄期间与新疆维吾尔自治区委员会宣传部及吐鲁番公安局合作的详细细节，解释迪士尼为何决定要在新疆拍摄部分场景，中国共产党是否参与拍摄及干涉电影制作，拍摄时是否与新疆生产建设兵团合作，是否使用了维族或其他少数名族作为劳动力等10项疑问。公开信最后写道，“迪士尼公司的网站指出，‘我们相信社会责任是一项长期投资，可以促进我们的运营并增进市场上的竞争力，加强风险管理，同时能吸引人才，维护我们的声誉。’我们希望充分了解贵公司在中国展开的活动中如何实践这项承诺。”

这19位参与联署的美国国会议员中，其中包括日前被中国以插手香港事务为由制裁的共和党联邦众议员史密斯（Chris Smith）、共和党联邦参议员图米（Pat Toomey）、克鲁兹（Ted Cruz）、鲁比奥（Marco Rubio）等人，另外参与署名的还有民主党籍联邦参议员梅嫩德斯（Bob Menendez）、CECC主席暨众议院议员麦克高文（James McGovern）等。尽管尚未有消息显示，迪斯尼对来自国会的这一压力进行回应。但此前有报道指，迪士尼首席财务官麦卡锡（Christine McCarthy）10日在出现美国银行活动期间表示，“《花木兰》主要在新西兰拍摄。为了精准呈现电影讲述的这段历史时期里中国的特殊地理风貌，我们在中国的20个不同地点取景。”

麦卡锡称，在中国拍摄时需要取得政府宣传部门的许可是“常识”，而“在电影片尾鸣谢国家及地方政府允许拍摄”是“常规做法”。她表示，迪士尼在致谢名单中对中国及新西兰等提供拍摄场景的地点都表示感谢。面对来自各方的批评和抵制声音，她回应指，“但这给我们引起了许多问题”。麦卡锡并未进一步阐明迪士尼遭遇了哪些问题。此外，中国上映首日《花木兰》获得票房5540万元，成为今年首日成绩第二的进口电影。该片投资超过2亿美元。